Mathe-Abi: "Wir sind jetzt alle froh und erleichtert"

Potsdam (MOZ) Es war die Summe etlicher kleiner Missgeschicke, die vielen Abiturienten in Brandenburg einen unruhigen Mai beschert hatte. Nach langem Hin und Her durften sie nun am Montag ihre schriftliche Matheprüfung wiederholen. Und es lief wohl deutlich besser als beim ersten Versuch.

Kassandra Langguth ist unmittelbar nach dem Ende der Klausur die Freude anzumerken. "Ich bin so froh, dass ich mich für die Wiederholung entschieden habe", erzählt die Strausberger Gymnasiastin am Telefon. "Auch bei den anderen habe ich eine große Erleichterung gesehen. Fast die Hälfte aller Schüler bei uns hat die Prüfung wiederholt."

Auch der Landesschülerrat zeigt am Montagnachmittag den erhobenen Daumen. "Es sieht gut aus", sagt Sprecher Johannes Hänig mit Verweis auf erste Rückmeldungen aus dem ganzen Land. "Die Schüler waren besser vorbereitet. Außerdem kannten sie durch den ersten Versuch am 3. Mai in etwa die Anforderungen."

Dem jetzigen Aufatmen vorausgegangen war ein beispielloser Skandal: Beim ersten Termin am 3. Mai waren nämlich Dinge dran, die zuvor im Unterricht nicht oder nur unzureichend vermittelt wurden. An 113 von 136 Schulen hatte es diese Probleme gegeben - vor allem mit Aufgabe 2.1, in der eine besondere Form der natürlichen Logarithmusfunktionen Thema war.

"Eine solche Aufgabe gab es diesmal nicht", erzählt Kassandra Langguth. "Zu lösen war eine ganz rationale Funktion oder eine E-Funktion als Produkt. Also so wie in den vergangenen Jahren auch." Als sie gemerkt habe, dass es die Hürde von der ersten Prüfung nun nicht gibt, "bin ich flüssig und mit einem guten Gefühl an die anderen Aufgaben herangegangen." Die Schülerin des Strausberger Fontane-Gymnasiums ist nun überzeugt, dass sie am Ende den Notendurchschnitt haben wird, um ab Herbst an der Berliner Humboldt-Universität Jura studieren zu können.

Davor stehen nun aber wohl ein paar Nachtschichten ihrer Lehrer, wofür sie sich schon einmal bedanken möchte. "Sie haben uns versprochen, die Arbeiten schnell zu kontrollieren, sodass wir schon am Freitag unsere Ergebnisse bekommen und dem Abi-Ball nichts im Wege steht."

Der Landesschülerrat zeigte sich ebenfalls zufrieden mit der Lösung des entstandenen Problems rund um das Mathe-Abi. Johannes Hänig gab aber zu bedenken, dass die Prüfung in diesem Jahr nicht nur wegen der einen Aufgabe eine besondere Herausforderung gewesen sei. "Es war insgesamt anstrengender, weil die Aufgaben erstmals nach bundesweit einheitlichen Kriterien entwickelt wurden." Es gehe nun darum, kommende Abiturienten gut darauf vorzubereiten, mahnte er.

Zu den Ursachen für die diesjährigen Probleme hatten zwei Professoren der Uni Potsdam am 1. Juni ein Gutachten vorgelegt. Demnach hätten manche Pädagogen Lehrplan-Vorgaben zu den umstrittenen Logarithmusfunktionen schlichtweg falsch interpretiert und geschlussfolgert, dass jene Aufgabe, die vielen Schülern so große Probleme bereitete, nicht drankommt. Andere Lehrer hätten sich bei ihren Überlegungen zum Unterrichtsstoff auf veraltete Verordnungen bezogen. Hinzu kam, dass in einem viel genutzten Mathebuch jene natürlichen Logarithmusfunktionen nur am Rand Thema waren, ohne eine entsprechende Übungsaufgabe. Außerdem hatte ein Drittel aller Schulen eine wichtige Fortbildung zum neuen Lehrplan nicht besucht.