Innenminister wollen Vorgehen im Anti-Terror-Kampf abstimmen

Dresden (dpa) Das gemeinsame Vorgehen im Kampf gegen den Terror und Kriminalität steht im Mittelpunkt der Frühjahrskonferenz der Innenminister und -senatoren der Länder. Er habe die Konferenz unter das "große Thema "Innere Sicherheit als Gemeinschaftsaufgabe" gestellt", sagte Sachsens Ressortchef und IMK-Vorsitzender Markus Ulbig (CDU) am Montag zum Auftakt des dreitägigen Treffens in Dresden. "Deshalb ist es mir wichtig, dass wir gerade beim Thema "Umgang mit Gefährdern" deutlich machen: Wir können in Deutschland keinen Flickenteppich gebrauchen."