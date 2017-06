Durchweg gute Laune bei Deichtag

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Drei tolle Tage lang hat Wriezen gefeiert. Bürgermeister Uwe Siebert zog am Montag eine durchweg positive Resonanz zum 20. Deichtag. Großes Lob gab es für das Höhenfeuerwerk am Sonnabendabend, das 15 Minuten den Marktplatz in bunten Lichtern erstrahlen ließ.

Trubel vor der Marienkirche: Der Wriezener Markt war zum Jubiläumsfest des Deichtages am Sonnabend gut gefüllt. An verschiedenen Ständen und auf zwei Bühnen präsentierten sich unter anderem die Kinder der drei Wriezener Kitas.

"Wir haben den Regen nicht vermisst", stellte Wriezens Bürgermeister Uwe Siebert fest. Denn außer am späten Freitagabend spielte das Wetter mit, was beim Deichtag nicht immer der Fall war. Fast schon war es zu heiß. Beim Auftritt des Tanz- und Blasorchesters Schulzendorf (TBOS) am Sonntag sei nämlich jedes schattige Plätzchen besetzt gewesen, berichtete der Bürgermeister. Der Klangkörper gehört inzwischen zu den festen Größen, nicht nur des Deichtages. "Das TBOS war von Anfang an dabei", unterstrich Uwe Siebert.

"Wir sind sehr, sehr zufrieden und danken allen, die beteiligt waren", sagte das Stadtoberhaupt und betonte: "Es war ein tolles Fest." Feuerwerke habe es schon viele in Wriezen gegeben, erklärte der Bürgermeister. Aber dieses hebe sich von den anderen ab und sei unmittelbar erlebbar gewesen, weil es erstmals vom Dach der mib - Märkische Ingenieurbau abgeschossen worden sei.

Gutes Wetter hob die Stimmung: "Ich habe nicht eine Beschwerde oder kritische Stimme über die Auswahl der Bands und die Programme gehört", freute sich Siebert. "Was kann man sich mehr wünschen, als nur glückliche Menschen um einen herum", so Wriezens Stadtoberhaupt.

In der Tat waren die Wriezener gut drauf an diesem Wochenende. "Die Lose für die Tombola waren innerhalb von kürzester Zeit weg", meldeten die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung. Hunger und Durst brauchte keiner zu verspüren. Von der Wurst bis zum gebratenen Schwein reichte das Spektrum. Leckeren selbstgebackener Kuchen und Kaffee reichten die Schüler der Produktionsschule Märkisch-Oderland an ihrem Stand. Die Hauswirtschaftsschüler hatten ihn am Morgen noch gebacken, der Kuchen war also ganz frisch.

Die Einrichtung, die es erst seit einem Jahr in Wriezen gibt, bietet 16 Schülern zwischen 15 und 27 Jahren, die keinen Schulabschluss haben, die Möglichkeit, die einfache Berufsbildungsreife nachzuholen. "Viele kennen uns noch gar nicht und wundern sich, dass es uns in Wriezen gibt", sagte Schulleiterin Veronika Schröder.

In unmittelbarer Nachbarschaft präsentierte sich Wriezens SPD, die jedoch auf Wahlkampfgetöse verzichtete. Jutta Werbelow lud Gesprächspartner zu roter Himbeerbrause ein, die sie aus einem gut gekühlten Fass zapfte. Wem es nicht zu heiß für Bewegung war, der erklomm die Stufen auf den Turm der Marienkirche und genoss die Sicht über Wriezen bis tief ins Oderbruch hinein.

Obwohl am Freitagabend das Wetter nicht ganz so gut war, lockte die Musik viele Menschen zur Bühne, auf der zwei Jugendbands aus der Musikschule Steven Kopp überraschten. Vater William und Sohn Henry, die sich Torr el Cheol nennen und aus Reichenberg kommen, spielten Dudelsack. Danach traten mit Dennis B. Markheim, Heike Matzer und den Oderdammis in Wriezen bekannte Künstler auf, die ihre Programme wegen des Regens verkürzten.