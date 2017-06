Sammeltassen-Café startet in die Saison

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Suchen Sie sich ein Gedeck aus", sagt Roswitha Töpfer. Sie schenkt mit ihrem Mann Detlef sowie der Vereinsvorsitzenden Marion Krüger Kaffee aus, drapiert Kuchen auf die Teller. Auf langen Tischen steht es aufgereiht, das Geschirr, das einem ganz besonderen Format seinen Namen gab. Am Sonntag startete das Sammeltassen-Café in die neue Saison. Was der Heimatverein im Schweizerhaus begann, soll auch während der Bauzeit Tradition bleiben. Mitglieder des Vereins backen ab sofort an jedem Wochenende leckeren Kuchen, bereiten alles vor, damit sich die Besucher sonntags im Grünen verwöhnen lassen können. Eine Familie aus Frankfurt war lange nicht da, staunt über die eigens als Übergangs-Quartier völlig umgestaltete alte Scheune. Sie hat jetzt einen Fußboden, die Balken sind gestrichen, es sieht rustikal und einladend aus. An diesem Sonntag allerdings sitzen fast alle draußen. Denn auch ein Freiluftbereich wurde durch die Vereinsmitglieder geschaffen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580750/

"Demnächst kommen noch mehr große Sonnenschirme dazu", versichert Uwe Trzewik vom Vereinsvorstand. Die Ständer seien alle schon da. Denn am Nachmittag scheint gerade in diesem Bereich die Sonne mit voller Kraft. Da sind schattige Plätzchen gefragt.

Der Besuch kann für jeden Gast ein sehr entspannter Ausflug ins Grüne werden. Denn trotz der eingezäunten Großbaustelle Schweizerhaus sind Spaziergänge auf dem weitläufigen und schattigen Areal möglich. "Wir informieren die Café-Besucher auch gern über den Stand der Bauarbeiten", betont Uwe Trzewik. Gerade sei das Okay der Denkmalbehörde bezüglich der Fenster am Schweizerhaus gekommen, freut er sich. Und wünscht sich namens der Mitglieder immer viele Gäste an den kommenden Sonntagen. So manches Mal wird es auch Einlagen geben, so wie diesmal. Ina Lärche und Cornelia Schulz sind mit Kindern der AWO-Kita gekommen, bringen ein kleines Ständchen. Am 2. Juli ist wieder Imkertag. Das Rebenfest und der Tag des offenen Denkmals stehen ebenfalls im Kalender. Der Verein hat in diesem Jahr schon bei Osterfeuer, Museumstag und Herrentag mehrere hundert Besucher betreut und das Areal als echtes Ausflugsziel etabliert.

Sammeltassen-Café, sonntags 14 bis 17 Uhr, bis 27. August, Anfragen: Tel. 03346 4291910