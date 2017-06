Frauen in der Burka-Zwiebel

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Burka-Verbot oder Prozesse um kopftuchtragende Lehrerinnen - gerade sind speziell muslimische Häupter im öffentlichen Fokus. Doch die Tradition, den weiblichen Kopf- und Körper zu verhüllen, reicht bis in die Antike zurück und geht quer durch die drei Weltreligionen. Denkanstöße dazu liefert die Sonderausstellung "Cherchez al Femme" im Jüdischen Museum Berlin, bei der sich 14 internationale Künstler mit der Ver- oder Enthüllung weiblicher Häupter befassen.

Die Kunst der Enthüllung: In ihrer Video-Installation "Undressing" ("Ausziehen") schält sich Nilbar Güres aus einem eindrucksvollen Gebirge aus Schleiern. © Nicole Tintera

Augen. Einfach nur offene Augen. Grüne, braune, blaue. Und sie gucken, starren geradezu den Besucher an. Die Video-Installation wirkt in der dämmrigen Beleuchtung. So könnte sich eine Frau mit Kopftuch, Perücke oder Ordenstracht fühlen. Angestarrt, durch Blicke verfolgt. Direkt gegenüber stehen 15 mehr oder weniger verschleierte Puppen. Leider mit dem Rücken zu den Augenpaaren. Nebeneinander aufgereiht, wie im Kaufhaus.

Los geht's mit der ältesten Weltreligion, dem Judentum. Eine Puppe trägt "Scheitel". Der jiddische Ausdruck für religiöse Perücken verheirateter Frauen. Aber auch schmale Haarbänder oder "Tichel" zieren die Häupter. Die Art der Kopfbedeckung zeigt, wie fromm die Jüdin ist.

Welche kuriose Ausformung die "Scheitel"-Tradition haben kann, zeigt ein Video. Eine wohlhabende Frau besitzt eine ganze Sammlung an handgemachten Scheiteln. Zu jedem Anlass passend. Ausrangierte spendete sie an Krebspatientinnen.

Daneben der christliche Schleier. In früh-christlicher Zeit mussten die Anhängerinnen ihr Haupt zur Ehrerbietung Gottes bedecken. Eine Adaption der römischen Umwelt. Wie auch der Brautschleier, der vor bösen Geistern schützen sollte. Heute bedecken nur noch Anhängerinnen östlicher Kirchen und reformierter Täufergemeinschaften ihren Kopf. Bis 1917 schrieb die katholische Kirche Frauen Verschleierung vor. Später tauchte ein Kopftuch vielleicht noch bei Stil-Ikonen der 1960-er Jahre auf.

Die muslimischen Puppen tragen "Hidschab". Je nach ethnischer und religiöser Orientierung reichen diese Verschleierungen vom türkischen Kopftuch über den iranischen Tschador (gesichtsfrei) bis zur arabischen Burka (Ganzkörper). An der Art der Verhüllung lassen sich Familienstand, Bildungs- und Frömmigkeitsgrad ablesen.

Fromme Muslima schwimmen im Burkini - eine Neopren-Verschleierung. Können aber auch auf der Istanbuler Fashionweek modeln.

Mittendrin: Unterdrückung. Stofflage um Stofflage, Schicht um Schicht zieht sich Nilbar Güres bei ihrer Video-Inszenierung "Undressing" über Kopf und Körper. Am Ende sitzt dem Zuschauer eine Art Burka-Zwiebel gegenüber.

Die Figur "Chelgis I" ist ein ähnliches Verhüllungsspiel: Angelehnt an das iranische Märchen von der "Besitzerin der 40 Zöpfe" ist der weibliche Torso vollkommen mit Haupthaar überwuchert. Eine jüdische Künstlerin trägt gleich zwei Scheitel: Einen auf dem Kopf und einen - wie einen Bart - im Gesicht. So werden religiöse Traditionen, die zum Zwang ausarten, ad absurdum geführt.

Doch man sollte Tradition, Religion und Unterdrückung nicht automatisch gleichsetzen. Worauf der hintere Teil der Ausstellung mit Protestplakaten aufmerksam macht. Auch beim Kopftuch gilt: Mein Kopf, meine Entscheidung. Die Ausstellung hinterfragt zugleich, wie sich Selbstbestimmung und Tradition zusammenfügen. Übrigens: Den Anfang der Verschleierung machten vor etwa 3000 Jahren irakische Frauen. Das war ein Zeichen, dass sie zur Oberschicht gehörten.

Bis 2. Juli, Jüdisches Museum, Lindenstraße 9-14, Berlin-Kreuzberg, Mo 10-22 Uhr, Di-So, 10-20 Uhr, Tel. 030 25993300