Kreistag will Lage für Barnim-Pendler entschärfen

Bernau (MOZ) Der Barnimer Kreistag wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit der Situation der Pendler im Berliner Umland befassen. Die Barnimer Sozialdemokraten fordern eine wirksame Entlastung der Berufspendler während der bevorstehenden langwierigen Bauarbeiten in diesem Bereich. So soll untersucht werden, ob auf Kosten des Kreises zeitweise bestehende Buslinien verstärkt oder ein zusätzlicher Shuttleverkehr eingerichtet werden kann. "Die Pendler, die ihre Arbeitsstätte in der Hauptstadt haben, stellen einen wesentlichen Bestandteil der Wirtschaftskraft des Landkreises dar", argumentiert der Kreistagsabgeordnete Uwe Voß (SPD). Es sei dringend geboten, dass sich der Landkreis gemeinsam mit den Kommunen den Sorgen und Nöten der Bürger annehme. Allein aus dem Bereich Bernau, Pankteal und Wandlitz gebe es täglich rund 30000 Berufspendler.