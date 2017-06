Besucherfahrt in Erntecontainern

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie reife Äpfel konnten sich die Besucher des Hoffestes auf dem Obst- und Pferdehof Neumann in der Amsterdamer Straße am Sonntag fühlen: Da, wo im Herbst die Äpfel landen, nämlich in den großen Erntecontainern, durften sie Platz nehmen. Um sich dann in den riesigen Kisten durch die Obstplantagen kutschieren zu lassen - gezogen von einem PS-starken Traktor.