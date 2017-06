Expedition auf der Spree

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580757/

Es ist fast schon zu kitschig, um wahr zu sein. Direkt neben dem Solarboot, auf dem Derk Ehlert die Tierwelt an der Spree erklärt, taucht ein Kormoran an der Wasseroberfläche auf, ein Fisch im Schnabel. Im Hintergrund: die Mercedes-Benz-Arena. Am Ufer hat sich auch ein Biber angesiedelt. Mandarin-Enten ziehen gemächlich vorbei. In der Nähe nisten Bachstelzen.

"Diese Vielfalt ist einzigartig", sagt der Wildtierbeauftragte des Landes Berlin. "Es gibt keine Stadt in Europa, in der ähnlich viele Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen wurden." 20000 Spezies sind hier erfasst, die zumeist aus dem Umland in den urbanen Raum übersiedeln, aber auch freigesetzt wurden oder durch Warentransporte aus anderen Ländern in die Stadt gelangten.

Am Sonnabend und Sonntag wird Ehlert während des Langen Tages der Stadtnatur die "Wilde Spree" präsentieren. Insgesamt sieben Touren mit einem Ausflugsschiff sind geplant, die jeweils am Anleger auf der Fischerinsel starten und anderthalb Stunden in Anspruch nehmen.

Derk Ehlert nimmt den Biber als Beispiel, um das Engagement des Senats zu verdeutlichen: "Wir haben ihm mehrere Notausstiege gebaut, damit er überhaupt ans Land gelangen kann, um dort sein Fell zu trocknen." In Brandenburg dagegen kümmern sich Bibermanager darum, die Schäden durch die Nager zu begrenzen.

An den Schleusen wiederum wurden Fischtreppen eingebaut, um "Biotope zu vernetzen", wie Ehlert es ausdrückt. Auf diese Weise können die in der Spree ausgesetzten Aale den Weg ins Meer fortsetzen - um irgendwann ihre Laichgebiete im Atlantik zu erreichen. 40 verschiedene Fischarten gebe es in der Hauptstadt. Selbst Bachforellen haben im trüben Fluss ihren Lebensraum gefunden.

Stolz berichtet Ehlert, dass auch immer mehr Mauersegler ihre Nischen im Häusermeer finden. "Sie haben sich wunderbar angepasst", so der ehrenamtliche Beauftragte. Ihre Zahl schätzt er auf 12000 bis 15000 Brutpaare. Konstant geblieben sei die Zahl der Füchse: Deren Population wird auf 1400 geschätzt. Nicht alle Bürger sind jedoch begeistert. Im Ortsteil Hakenfelde wurden kürzlich 14 verendete Füchse entdeckt, die durch Giftköder starben. Ehlert sagt daher: "Wir müssen erreichen, dass die Natur vor der eigenen Haustür mehr wertgeschätzt wird."

Diese Auffassung vertritt auch Umweltsenatorin Regina Günther (parteilos). "Ohne Natur wäre Berlin nicht so lebenswert", sagt sie. Angesichts der wachsenden Stadt stünden die Grünflächen allerdings in Konkurrenz zum Wohnraum und den Verkehrsflächen. Nach Angaben der Senatsverwaltung gingen die öffentlichen Grünflächen in der Hauptstadt jedoch zurück: von 12800 Hektar im Jahr 2007 auf aktuell 11600 Hektar.

Als Beispiel für eine positive Entwicklung nennt Günther die Imkerei, der auch mehrere Veranstaltungen am Wochenende gewidmet werden. Einige Bezirke gestalten bereits Plätze "bienenfreundlich", berichtet die Senatorin. Zudem em-pfiehlt sie einen Besuch der Kleinen Pelzlaake am Müggelsee, ein renaturiertes Moor, welches große Mengen an CO2 binden kann.

¦ Der Lange Tag der Stadtnatur findet in Berlin zum elften Mal statt. Am kommenden Sonnabend und Sonntag sind über 500 Veranstaltungen an 150 Orten in sämtlichen Bezirken geplant - in Parks, Waldgebieten, auf Friedhöfen, Gewässern und grünen Hinterhöfen. Alle Wanderungen, Radtouren, Paddelausflüge werden von erfahrenen Natur-Experten begleitet. Erstmals auch mit digitaler Unterstützung: Die App "Naturblick" gibt einen Einblick in die hauptstädtische Flora und Fauna. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr sind Veranstaltungen für Kinder. Sie können sich zum Scout ausbilden lassen, unter dem Sternenhimmel übernachten oder Geocaching-Touren unternehmen. Ein Ticket für sämtliche Veranstaltungen kostet 7, ermäßigt fünf Euro. Kinder haben freien Eintritt. Erwartet werden von den Organisatoren rund 25000 Besucher.

www.langertagderstadtnatur.de