Macron: Präsident mit goldenem Händchen

(MOZ) Ist der Mann wirklich so verdammt gut, oder hat er bloß unglaublich viel Glück? Bei Emmanuel Macrons ersten und mit traumwandlerischer Sicherheit absolvierten Schritten als Frankreichs Staatsoberhaupt sind den Medien beinahe die Superlative ausgegangen. Sehr viel schärfer jedenfalls hätte sich der junge Präsident kaum von seinem Vorgänger abheben können. Während François Hollande so ziemlich alles zu Blei gerann, was er anfasste, scheint Macron das sprichwörtliche goldene Händchen zu haben.

Dass der 39-Jährige mit Charme und Chuzpe gesegnet ist, hatte sich bereits vor seinem Einzug in den Elysée-Palast herumgesprochen. Doch dann ging es erst richtig los. Der Nonchalance, mit der Trump das Pariser Klimaabkommen abservieren wollte, setzte der Newcomer ein in Ironie verpacktes "so nicht" entgegen. Putin wurde regelrecht überfahren von der Mischung aus Herzlichkeit und inhaltlicher Härte, mit der ihn Macron empfing. Und auf dem G7-Gipfel auf Sizilien trat der "französische Kennedy" auf, als wären solch hochkarätige Treffen für ihn längst Routine. Bestnoten für den Stil also. Und was ist mit den Inhalten? Auf die muss man noch ein wenig warten, da Macron mit dem Regieren ohne Parlamentsmehrheit noch gar nicht richtig anfangen kann. Schon deswegen war seine Charmeoffensive auf dem internationalen Parkett keineswegs frei von innenpolitischem Kalkül. "Ich kann Präsident", lautet die Botschaft. Sie kam an.

Bislang hat Macron alles richtig gemacht. Aber er hat auch jede Menge Glück gehabt. Hollandes Verzicht auf eine zweite Amtszeit etwa und der Umstand, dass seine schärfsten Rivalen, der Konservative François Fillon und die Rechtsextremistin Marin Le Pen, in Affären verwickelt wurden. Doch allein dieses Glück konnte ihm nicht ins Präsidentenamt verhelfen. Eine größere Rolle spielte die Politikverdrossenheit der Franzosen und ihre Hoffnung, dass mit Macron die überfällige Erneuerung im Land möglich werden könnte.

Macron mag ein Glückspilz sein, vor allem aber verfolgt er offenbar die richtige Strategie. Von Beginn an ging es ihm darum, neue Zuversicht zu vermitteln. Und diese Zuversicht hat sich eingestellt, weil vieles darauf hindeutet, dass Macron es mit der Erneuerung ernst meint. Über die Kür des Stils hinaus hat der Präsident nicht die Pflicht vergessen und sofort begonnen, zu liefern. Auch das erklärt die Welle der Zustimmung, die ihn und die LREM-Kandidaten derzeit trägt.