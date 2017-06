Regelmäßig nachdenken

artikel-ansicht/dg/0/

Bürgerrechte sind etwas Feines. Und sie sollten nicht ohne Not eingeschränkt werden. Wenn der Staat es dennoch tut, dann sollte es zur demokratischen Selbstverständlichkeit gehören, solche Maßnahmen zu befristen: Ein Gesetz läuft aus, wenn es nicht aktiv vom Parlament erneut beschlossen oder verlängert wird. Das zwingt zum regelmäßigen Nachdenken darüber, welche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung tatsächlich noch notwendig sind. Denn die Gefahr für die Bürgerrechte liegt in der schleichenden Gewöhnung an ihre Abschaffung. Es ist wie mit Steuererhöhungen. Hat die Regierung vom süßen Nektar genascht, will sie davon oft nicht mehr lassen. Es sei denn, das Parlament klopft ihr regelmäßig auf die Finger.