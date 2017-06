Kinder räumen Müll aus dem Wald

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Zwölf Kubikmeter Müll und Bauschutt haben Bürger von Neuendorf, darunter Mitglieder der Jugendfeuerwehr, aus dem Wald geholt. Ortsvorsteher Jens Neumann und Ortswehrführer André Lehmann hatten das Angebot der Stadt ernst genommen, Container zur Verfügung zu stellen, wenn sich "Müllbeseitiger" fänden. "Weil wir insbesondere den Kinder nicht zumuten konnten, Bauschutt zu beseitigen, war die Feuerwehr noch einmal am Sonntag unterwegs", so Lehmann. Jetzt sei der Container "knüppeldicke" voll. Wer jedoch denkt, damit ist die Umgebung von Neuendorf sauber, der irrt. "Über vieles ist hohes Gras gewachsen, wir finden sicher noch mehr." Besonders gern wird Müll illegal zwischen der Gänseweide in Neuendorf und den Weinbergen entsorgt. "Wir haben alles gefunden: komplette Matratzen, Schaumstoff, ganze Badausstattungen, Kabel und Betonteile", berichtet Lehmann.