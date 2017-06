Purzeln der Streckenrekorde

artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (RA) Der Hitze von 28 Grad Celsius zum Trotz: Am Sonntag fielen beim Lindower Wutzseelauf sieben Streckenrekorde. Neue Bestmarken setzten im Juniorenbereich Adrian Knobloch (2:32 für 600 Meter), der Schönberger Jan Faulwetter (5:13) und die Nassenheiderin Charlotte Zwahr (5:24) für die 1200 Meter. Maximilian Kuehnast (Potsdam) überquerte die Ziellinie nach 3,5 Kilometern bei 13:14 und Finja Röwer (Vehlefanz) bei 14:52 Minuten. Nadine Meyenburg drückte die alte Bestmarke beim 8,8 km-Walking auf 1:07,48 Stunden. Der Siegerpokal über die 14,1 Kilometer ging an Nadine Schilf. Die Neubrandenburgerin war sogar fünf Minuten (1:04,52 Stunden) schneller als Katja Schulz im vorigen Jahr. Obwohl sich die Zehdenickerin um zwei Minuten steigerte, reichte es diesmal nicht zu Gold.

Zu dritt gekommen: Thomas Drößler, Tina Ihwe und Susanne Wernicke (von links) nahmen vor einer Woche am Lauf in Dollgow teil und nun auch beim Wutzseelauf in Lindow.

"Aus unserer Sicht ist alles gut gelaufen. Es gab keine Beschwerden, keiner hat sich verlaufen." So fällt das Fazit von Lehrer Jens Schwarzenberger aus. Mit seiner 20-köpfigen Gruppe von Auszubildenden hatte die Berufliche Schule Lindow erneut das riesige Event gestemmt. Was nicht zu überhören war: der Getränke-Engpass auf der Strecke. Lediglich einen Verpflegungspunkt bei Kilometer sechs sei zu wenig, hieß es von den Läufern. Bei früheren Läufen waren noch zwei gewesen, diesmal nicht. Der Ausrichter reagierte bereits und nimmt diese Anregung für die 14.Auflage auf: Diese ist für den 10. Juni geplant. Dass das Team der BFS so nah am Läufer ist, liegt auch an den vor Ort ausgefüllten Feedback-Bögen. Erste Fazit: Abkehr von Online-Ausdruck der Urkunden und wieder zurück zum konventionellen Übergabe auf dem Podest.

In der halbstündige Pause zwischen den Starts zu den Pokalläufen ließ der Veranstalter wieder die Jugend ran: 600 und 1200Meter wurden angeboten und laut Schwarzenberger mit 101 Talenten "prächtig angenommen". Auch verstand es seine Crew, für Lockerheit im Startbereich zu sorgen. "Les Amies", eine Tanzgruppe der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule aus Zepernick, bot eine mitreißende Vorführung - alles Mädchen zwischen achter und zwölfter Klasse.

Ganz locker legte auch Thomas Drößler los. Der Wittstocker hatte 2014 am Wutzsee noch gewonnen. Von den damaligen 29:03 Minuten ist er meilenweit entfernt. 40:04 stehen jetzt zu Buche. Seit geraumer Zeit pflegt er sozusagen eine Patenschaft mit Susanne Wernicke und Tina Ihwe. "Ich bin zum Genussläufer geworden", schmunzelte der 42-Jährige aus Wittstock. Nicht ganz freiwillig, denn der Arzt "hat mir von harten Läufen abgeraten". Welches Potenzial er hat, verdeutlicht die Platzierung: Er konnte bei der Siegerehrung aufs oberste Podest: Sieg in der M40. Auch seine Laufpartnerin Susanne Wernicke gewann, in der W 30. Die kam hinter Maja Seidel (36:02/W20) und Kathrin Koczessa (37:26/W40) als drittschnellste Frau ins Ziel. "Mir steckt noch der Lauf von gestern in den Beinen", gestand sie nach ihrem vierten Auftritt in Lindow. Beim Inselseelauf Güstrow hatte Wernicke am Vortag eine 46:43-Minuten-Zeit über die zehn Kilometer in die Wertung gebracht. Damit nicht genug für die Neubrandenburger Teilzeitstudentin: Nach zwei Volksläufen ging es sofort zum Spätdienst in die Ruppiner Kliniken.

Dort verdient auch Tina Ihwe ihr Geld, Lorbeeren jedoch auf den Laufstrecken der Region. Beim Hubertuslauf 2016 begann die 27-Jährige ihre Karriere. Seitdem sind es bereits sechs Volksläufe geworden. "Ich merke, dass ich schneller werde." In 48:52 Minuten kam die Krankenschwester ins Ziel. Zwei Kilometer vorm Ende sei sie am psychologischen Tiefpunkt angekommen, gestand Ihwe. "Ich wollte durchhalten, habe es wegen des Berges aber nicht geschafft. Ich habe jedoch weitergemacht und freue mich riesig darüber." Dass der Wutzsee ein hoch anspruchsvolles Profil hat, das hatten ihr die Beiden aus der Laufgruppe nicht gesteckt.