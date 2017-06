Hansestadt unter Belagerung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580765/

Der Anruf aus dem Kanzleramt kam im November 2015. Angela Merkel (CDU) meldete sich telefonisch bei Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und sagte, sie würde den G20-Gipfel unter ihrem Vorsitz im Sommer 2017 gern in Hamburg abhalten. Der umworbene Genosse überlegte nicht lange und stimmte zu. Nach den Motiven der Bundeskanzlerin hat Scholz nicht gefragt. Merkel ist am 17. Juli 1954 in Hamburg zur Welt gekommen - war das der Grund, weshalb ihre Wahl auf die Hafen- und Hansestadt an der Elbe fiel?

Sicher nicht nur. Der G7-Gipfel hatte 2015 in Bayern stattgefunden, auf dem abgeschiedenen Schloss Elmau im idyllischen Werdenfelser Land. Für den noch viel größeren Teilnehmerkreis der G20-Staaten musste es eine Millionenstadt sein mit entsprechender Hotelkapazität, direkter Airport-Anbindung und einer bewährten Logistik für Großveranstaltungen. Also Hamburg, Symbol für Weltoffenheit und globale Handelsbeziehungen. Wie gemacht für das Treffen der 20 bedeutendsten Industrienationen und Schwellenländer.

Allerdings bergen internationale Großereignisse seit einigen Jahren wachsende Risiken. Die jährlichen Gipfel verlangen den Gastgebern langwierige Planungen und immense Kosten ab, nicht nur für die Unterbringung der Präsidenten und Premiers, der Delegationen und Medienvertreter, sondern vor allem für die personellen und technischen Sicherheitsvorkehrungen. Das wird auch in Hamburg so sein. Bis zu 20 000 Polizeibeamte aus Bund und Ländern werden zum Schutz der Staatsgäste, der Hotels und Konferenzstätten sowie der Protokollstrecken auf Straßen und Autobahnen aufgeboten.

Die Stadt wappnet sich für etwa zwei Dutzend Kundgebungen, Sternmärsche und Protestaktionen rund um den Gipfel, der am 7. und 8. Juli auf dem Messegelände tagt. Höhepunkt könnte eine Großdemonstration am zweiten Konferenztag sein, zu der rund 150 000 Teilnehmer erwartet werden. Bunt ist die Schar der Initiatoren, vielfältig sind die Motive der Aktivisten und Gruppen, unübersichtlich erscheint die Sicherheitslage. Militante Gipfelgegner aus dem In- und Ausland machen seit Monaten mobil, aber es sind auch zahlreiche friedliche Globalisierungskritiker unterwegs.

Die in Hamburg sehr aktive linksradikale Szene hat im Vorfeld mit Slogans wie "Welcome to Hell", "G20 - no welcome" und "Gipfel entern" dafür gesorgt, dass die Polizei mit Gewalt und Übergriffen rechnet, sogar mit dem Versuch, die "Rote Zone", also den innersten Gipfelbereich am Fernsehturm, zu stürmen. Schwer bewaffnete Beamte und Scharfschützen auf Dächern sollen das verhindern. Panzerwagen und Wasserwerfer werden zudem dafür sorgen, dass Hamburg wie eine Stadt im Ausnahme- und Belagerungszustand wirken dürfte.

Dennoch stimmen die vor Ort verantwortlichen Sicherheitskräfte nicht in einen pauschalen Alarmismus ein. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) setzt auf einen überwiegend friedlichen Ablauf der Proteste, weil sich "große Teile der Zivilgesellschaft" beteiligen wollen - und "nicht nur die üblichen Verdächtigen". Der kampferprobte Einsatzleiter der Hamburger Polizei, Hartmut Dudde verspricht: "Wir schaffen das." Nur hinter vorgehaltener Hand wird die Warnung an gewaltbereite Demonstranten verbreitet: "Wer Wind sät, wird Sturm ernten."

Jedenfalls sind die beteiligten Sicherheitsorgane von Bund und Ländern für Krawalle und Ausschreitungen durch Autonome und Extremisten gerüstet, notfalls auch für einen Häuserkampf. Vorsichtshalber richten sich die Hamburger Kliniken auf Mehrbelastungen durch verletzte Protestler und Polizisten ein, in einem derzeit ungenutzten Großmarkt wird eine provisorische Sammelstelle für Festgenommene untergebracht.

Hamburg rechnet mit Extrakosten für die Sicherheit und andere Verpflichtungen in Höhe von etwa 50 Millionen Euro, die dem Bund in Rechnung gestellt werden können. Die Hotels der Stadt freuen sich über ausgebuchte Zimmer, dagegen befürchten die Geschäftsleute in der City Einbußen durch Absperrungen und eingeschüchterte Kunden. Während die Gipfelteilnehmer von Gastgeberin Angela Merkel und Bürgermeister Olaf Scholz am 7. Juli in die Elbphilharmonie eingeladen werden, sorgen die britische Band Coldplay und Herbert Grönemeyer bereits am Vortag mit einem "Global Citizen Festival"-Konzert für 9000 Besucher für gute Stimmung.