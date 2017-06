Bescheiden zur Décima

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580766/

Es ist das Jahr 2009 und der erfolgreichste Tennisprofi aller Zeiten steht nach seinem Australian-Open-Finale auf dem Podium und weint. Roger Federer schluchzt, stammelt ein paar Worte ins Mikro. Es geht nicht. Er kann nichts zum verlorenenen Endspiel sagen. Mit einem Sieg hätte er mit dem bis dato erfolgreichsten Grand-Slam-Gewinner Pete Sampras gleichgezogen. Während Federer sich die Tränen abwischt, applaudiert sein Kontrahent. Es ist Rafael Nadal. Der Spanier wird aufs Podest gerufen, er empfängt den Pokal. Statt sich feiern zu lassen, tritt er zuerst zu Federer, nimmt ihn in den Arm, legt seinen Kopf an den des Schweizers und flüstert Trostworte. Später beginnt er seine Siegesrede mit den Worten: "Roger, es tut mir leid."

Es ist genau diese Szene, die den Charakter des Rafael Nadal am besten beschreibt. Klar, alle Tennisspieler sprechen Sätze, die den Respekt vorm Gegner unterstreichen. Manche davon tun dies, um ein Saubermann-Image zu wahren. Bei Nadal hingegen sind dies keine Floskeln. Das ist allein schon an der nonverbalen Sprache auf dem Court zu beobachten.

Der 31-Jährige ist zwar emotional und peitscht sich mit "Vamos"-Rufen an, die Faust ballt er aber nie in Richtung des Gegners. Macht der Schiedsrichter einen Fehler, indem er den Ball von Nadals Gegner Aus gibt, korrigiert der Spanier den Unparteiischen - zu seinen Ungunsten. Das ist in etwa so, wie wenn ein Fußballer dem Schiedsrichter sagt, er wurde nicht gefoult und hat deshalb keinen Strafstoß verdient. Die wenigsten Profis sind so fair. Im Gegenteil - die Tennisspieler streiten eher um Ballabdrücke. "Ich habe jeden Tag Zweifel. Und das ist gut so. Die Zweifel sorgen dafür, dass du weiter hart arbeitest und demütig bleibst", sagt Nadal und fasst damit seinen wesentlichen Charakterzug zusammen.

Natürlich sind Bescheidenheit und Demut nicht die einzigen Gründe für 15 Major-Titel. Nur Roger Federer hat mit 18 Triumphen mehr als der Mallorquiner. Ähnlich wie der Schweizer hat der wegen seiner feurigen Spielweise "Stier aus Manacor" genannte Nadal seine Technik weiterentwickelt. Noch immer spielt er einen extremen Topspin. Das bedeutet, dass die Bälle so hoch wie ein Flummi abspringen und schwer zu attackieren sind. Doch dieser eher abwartende Schlag weicht - und das war besonders bei den French Open zu sehen - immer mehr flachen, schnellen Bällen kurz übers Netz.

Hinzukommt, dass der Spanier seinen Körper, der die gesamte Karriere hindurch von Verletzungen am Knie, Rücken, Handgelenk heimgesucht wurde, gestählt hat. Statt massiver Muskelberge wie zu Anfang seiner Karriere, ist sein Körper sehniger geworden und wirkt so fit wie noch nie.

Was genauso wichtig ist wie seine Technik und Physis, ist sein Umfeld. Von Kindesbeinen an wurde er von seinem Onkel betreut. Zwar wird sich Toni Nadal in Zukunft um die Akademie der beiden und damit um Nachwuchsspieler kümmern, dennoch weiß Rafael um den Ursprung seiner Siege. "Ohne dich wäre ich nie so weit gekommen", sagte er in Richtung seines Onkels bei der Siegerehrung in Paris. Das Ende des Trainer-Schüler-Gespanns ist nicht gleichbedeutend mit einem Karriereende Nadals. Die Voraussetzungen für Titel sind geschaffen. Carlos Moya, ehemaliger Spitzenspieler und Sandplatzspezialist, betreut Nadal seit Jahren mit und offenbart damit eine weitere Notwendigkeit für Nadals Erfolg: Kontinuität.

"Titel Nummer zehn wird ihn nicht stoppen. Ich glaube, dass Rafa hier 15-mal gewinnen kann." Diese Worte stammen vom Brasilianer Gustavo Kuerten. Und wenn jemand eine Prognose für das Pariser Major abgeben kann, dann der ehemalige Tennisspieler. Der Mann mit dem Wuschelkopf gewann hier dreimal und war der unumstrittene Sandplatzkönig der 1990er-Jahre. Bis einer kam, der ihn entthronte. Ein spanischer Stier namens Rafael Nadal.