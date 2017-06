Stadt gibt Parkplätze auf

artikel-ansicht/dg/0/

Durch eine Entwidmung, wie sie die Stadtverwaltung für mehrere Flächen im Stadtgebiet plant, entfallen alle straßenrechtlichen Rechte und Pflichten des Straßenbaulastträgers für die jeweilige Straße oder den Platz. Mit einer solchen Einziehung von Flächen spart die Stadt also auch Geld.

Betroffen sind unter anderem zwei Parkflächen An der Holzwolle. Zum einen geht es um den Bereich, in dem der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue einen neuen Schmutzwasserstauraum und einen neuen Regenwasserentlastungskanal errichtet hat. In der Beschlussvorlage, die heute im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt wird, heißt es zu den 36 Stellflächen: "Das Erfordernis der Wiederherstellung der Parkflächen im Randbereich der Straße (an der Grenze zum Schulgelände) wurde im Rahmen der Planung geprüft. Dem Rückbau der Stellflächen wurde zugestimmt, da diese bisher als Anwohner-/Mietstellflächen genutzt wurden und die Bereitstellung dieser Stellflächen im Zuge des Stadtumbaus nicht mehr erforderlich ist." Die Fläche sei als straßenbegleitender Grünstreifen hergestellt worden. Gegen das Ankündigungsverfahren habe es keine Einwände gegeben.

Beim zweiten Parkplatz An der Holzwolle hingegen hatten Anwohner laut der Stadtverwaltung sehr wohl Bedenken geäußert, dass die Möglichkeit des Parkens künftig nicht mehr möglich sein soll. Das stimmt so jedoch nicht ganz. Die 110 Stellflächen neben der Diehloer Straße werden von der Stadt zwar als öffentliche Fläche eingezogen, aber der gesamte Parkplatz wird an die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) verkauft, die in einem der Würfelhäuser Vermieter ist. Und die will dort zumindest den eigenen Mietern auch weiterhin das Parken ermöglichen. "Wir machen das auch vorausschauend für unsere künftigen Mieter in der Fritz-Heckert-Straße und im Friedensweg", erklärt Verena Rühr-Bach, die EWG-Vorstandsvorsitzende. Dort würden die Stellflächen nach der Sanierung letztlich nicht reichen. Die Stadt sei mit der Idee des Verkaufs an das Wohnungsunternehmen herangetreten, das nahm schließlich dankend an.

In welcher Form das Parken An der Holzwolle dann weitergeführt wird, steht noch nicht fest. Zwei Optionen gibt es: Die EWG könnte die Stellflächen vermieten, so wie bisher schon 235 andere im Stadtgebiet. Damit hätte die Wohnungsbaugenossenschaft noch immer weit weniger Miet-Parkplätze als die Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft, die derer bereits etwa 2000 hat. Oder aber die Fläche wird nur noch EWG-Mietern zugänglich gemacht, die dann aber freie Stellplatzwahl haben.

Ebenfalls um Parkplätze geht es bei der Einziehung der Querstraße. Die Straße existiert nur noch dem Namen nach, Wohnhäuser gibt es dort keine mehr. Die wurden abgerissen. "Wir wollen dort den ganzen Innenhof umgestalten", sagt Oliver Funke, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft (Gewi). Dazu müsse aber die Querstraße entwidmet und der Öffentlichkeit entzogen werden. "Der Wohnweg wird nicht mehr benötigt und hat somit seine Verkehrsbedeutung verloren", steht in der Beschlussvorlage. Die Verbindung von der Lindenallee aus, die über die Querstraße bis zur Fritz-Heckert-Straße führt, wird es dann nicht mehr geben, informiert Funke.

Stattdessen werden in bestimmten Bereichen des Innenhofes Parkplätze für die Mieter angrenzender Straßen geschaffen. "Die Stadt will das straßenbegleitende Parken in der Fritz-Heckert-Straße zurückfahren", erklärt der Gewi-Chef. "Da mussten wir uns etwas einfallen lassen." Mehr als 100 000 Euro werde die Umgestaltung des Areals das kommunale Wohnungsunternehmen kosten.

Stadtentwicklungsausschuss: heute, 17 Uhr, Rathaus