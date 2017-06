Auf die Finger. Fertig. Los.

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Fidget Spinner heißt der letzte Schrei unter den Spielzeugen. An Spielplätzen, auf Pausenhöfen und in manch einem Büro sausen die sternenförmigen Dinge durch die Finger. Der Hype reiht sich ein in eine ganze Reihe von angesagten Dingen.

Der Fidget-Spinner (Finger-Spinner) ist derzeit Trend an den Schulen

Der Blick starr aufs Handy gerichtet, ging manch ein Zeitgenosse noch vor Kurzem durch die Straßen und jagte nach kleinen virtuellen Wesen namens Pokémon. Ziemlich abgefahren wirkte das Ganze von außen betrachtet. Der Hype ist nun wieder vorbei. Pokémon Go im Ruhestand. Und ein neuer Trend erfasst die Jugend: Er nennt sich Fidget Spinner und kommt aus den USA.

"Fidget" bedeutet so viel wie fummeln oder nervös herumzappeln. Das Spielzeug ist meistens sternförmig und hat in der Mitte ein Kugellager. Schiebt man das an, beginnt es sich zu drehen. Währenddessen kann man das Spielzeug werfen und Kunststücke vorführen.

Der Hype reiht sich ein in eine ganze Reihe von Spielzeug-Trends. Wer erinnert sich noch an Super-Mario? Anfang der 1990er lebten viele junge Menschen die meisten Stunden des Tages im Super-Mario-Land. Stundenlang schickte man den pummeligen Klempner auf dem damals total angesagten Game Boy durch die verschiedenen Level, um die entführte Prinzessin zu retten - immer begleitet von nervtötender Dudelmusik.

Ende der 1990er kam Tamagotchi. Das frisch geschlüpfte Pixel-Küken wollte alle paar Stunden gefüttert, gewaschen und umsorgt werden. Viele versagten als Ersatzeltern. Der Frust war groß, und das kleine runde piepsende Ding mit dem Tamagotchi darin verschwand in der Schublade, die dem ausrangiertem Spielzeug als Friedhof diente.

Das Monchichi war ruhiger. Es begeisterte im Osten und im Westen in den 1980ern. Seidenweiches Fell in der Farbe von Toffeebonbons, knubbelige Füßchen, Stupsnäschen, an Daumen nuckelnd, rosa Lätzchen und blaue Augen. Ein Traum.

Das andere war wiederum zum Haareraufen. Zähneausbeißen. Verrücktwerden. Wer hat den Würfel so verdreht? In 43 Trillionen Positionen lässt er sich stellen. Er war und ist die Enttäuschung eines jeden ungeduldigen Kindes auf der Suche nach schnellem Spaß. Einen Hype löste der Rubikwürfel vor fast 40 Jahren aus.

Auch das "Jojo-Virus" kommt immer wieder, in den 1980ern, zuletzt 2003. 1740 tauchte das "Joujou de Normandie" auf und löste die erste Trendwelle aus - selbst feine Pariser Damen ließen aus ihren zarten Händen galant ein Jojo abrollen. Der zeigt, was ein geniales Spielzeug ausmacht: Es widersteht der Zeit.