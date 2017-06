Polizeibericht Schwedt vom 12.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Ein Motorraddieb, der auf seiner rücksichtslosen Flucht einen Mann verletzt hat, ist in der Oderstadt von der Polizei in der Nacht zum Sonntag festgenommen worden.

Er war zunächst im Friedrich-Wolf-Ring in Schwedt dabei beobachtet worden, wie er mit zwei Komplizen ein Motorrad in einem polnischen Transporter verstaute. Als sie den Zeugen bemerkten, rannten zwei davon. Der dritte Mann stieg in den Transporter, gab Gas und fuhr dabei den Zeugen an.

Die Flucht des Diebes endete in Chorin, wo er von Polizisten der Inspektion Barnim gestellt wurde.

Mit 2,2 Promilleauf dem Fahrrad

Zützen. Einen betrunkenen Radfahrer haben Bundespolizisten in der Nacht zum Sonntag auf der L 284 bei Zützen aus dem Verkehr gezogen. Der 26-jährige Mann war den Beamten durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein erster Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,2 Promille.

Nicht mit unsicherem, sondern mit seinem rasanten Fahrstil hatte dagegen ein Mann am Freitagnachmittag in Görlsdorf das Interesse von Polizisten geweckt. Eine Kontrolle ergab, dass der 43-Jährige unter Drogeneinfluss stand.