Polizeibericht Strausberg vom 12.06.2017

Strausberg. In der Nacht zum Freitag entwendeten Unbekannte in der Georg-Kurtze-Straße einen grauen Honda Accord, amtlicher Kennzeichen SRB MM 11. Ein weiterer Honda CRV – MOL AK 386 – wurde in der Nacht zu Sonnabend gestohlen. Dieses Auto stand in der Berliner Straße.

Auto wieder gefunden

Rüdersdorf. Der am Mittwoch als gestohlen gemeldete Renault Twingo – MOL GS 177– ist am Sonnabend auf dem Parkplatz der GO-Tankstelle wieder gefunden worden.

Garage aufgebrochen

Hönow. Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag eine Garage in der Dorfstraße auf. Werkzeuge wurden gestohlen. Schaden: rund 750 Euro.