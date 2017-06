Auftakt mit einem guten Brauch

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Zur traditionellen Eröffnungsveranstaltung der 24. Brandenburgischen Seniorenwoche wurde am Montagvormittag in die Kulturfabrik eingeladen - auch wenn fast die Hälfte aller angekündigten Veranstaltungen bereits stattgefunden haben. "Es ist ein guter Brauch, an diesem Tag verdienstvolle Seniorinnen und Senioren auszuzeichnen", sagte Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst und überreichte Ehrenurkunden für acht Frauen und zwei Männer. Sie waren von ihren Vereinen oder Institutionen vorgeschlagen worden; nicht alle konnten ihre Ehrung persönlich entgegen nehmen.