Füchse-Trainer: "Das Team muss Killerinstinkt entwickeln"

Berlin (MOZ) Platz 4 in der Handball-Bundesliga, Finale des EHF-Pokals erreicht - die Bilanz der Füchse Berlin hört sich gut an. Hans Moritz sprach mit Trainer Velimir Petkovic über die gerade zu Ende gegangene Saison.

Füchse-Trainer Velimir Petkovic im Interview zur abgelaufenen Saison in der Handball-Bundesliga © picture alliance / Maurizio Gamb

Herr Petkovic, Sie übernahmen die Mannschaft Mitte Dezember auf Platz 4 und beenden auf diesem Rang die Saison. Wie lautet Ihr erstes Fazit?

Ich bin zufrieden. Die Mannschaft hat sich gut entwickelt, ist gefestigt und hat viel Potenzial.

War nicht mehr drin als Platz 4?

Wir hatten mehrfach die Möglichkeit, den THW Kiel anzugreifen und Platz 3 zu erreichen. Aber da fehlt uns noch die nötige Konstanz und die Konsequenz.

Können Sie das genauer schildern?

Ja. Die Jungs sind es nicht gewohnt, in wichtigen Spielen blitzschnell die richtigen Entscheidungen zu treffen, manchmal mehrmals nacheinander, manchmal in den letzten zehn Sekunden. Es fehlt einfach die Cleverness, die Erfahrung - das Team muss für diese Situationen Killerinstinkt entwickeln.Die Partie in Kiel war das beste Beispiel dafür.

Sie sprechen die Partie beim THW an. Gab diese Niederlage der Mannschaft einen Knacks?

Das war schwer zu verdauen, das stimmt. Vielleicht sind wir an der eigenen Erwartung gescheitert. Einen Knacks sicher nicht. Schließlich haben wir eine Woche danach das Halbfinale um den EHF-Pokal gegen Saint Raphael mit 35:24 überragend gewonnen.

Aber warum wurde einen Tag danach gegen Göppingen das Endspiel verloren?

Ja, das war ein Tiefpunkt. Aber nach dem Halbfinale schwebten wir wohl zu hoch. Das sind diese Momente, die ich mit fehlender Erfahrung meinte. Göppingen ist an dem Tag über sich hinausgewachsen, und wir wurden mit dieser Überraschung nicht fertig.

War diese Pleite der negative Höhepunkt der Saison?

Ich dachte es, weil die Heim-Niederlage gegen den Bergischen HC ja vorher war. Aber die Schlappe gegen Gummersbach, vor allem die völlig verpatzte erste Halbzeit - ich will nächste Saison nicht erleben, dass sich eine andere Mannschaft in unserer Halle freut.

Was gilt es dafür zu verbessern?

Vor allem den Angriff. Wir machen zu wenig aus unseren Möglichkeiten. 70 Prozent der Saisonvorbereitung werde ich dem Angriff über die erste und zweite Welle widmen.

Ihre Ziele für nächste Saison?

Das ist noch etwas früh, die zu formulieren. Wir werden uns im August zusammensetzen.

Aber Sie sind im Dezember mit dem Ziel angetreten, die Füchse zur Meisterschaft zu führen ...

Stimmt, das habe ich gesagt. Davon rücke ich auch nicht ab. Aber gegenwärtig, also zur nächsten Saison, scheint mir das noch etwas früh. Da fehlt uns die angesprochene Erfahrung.

Mit Marko Kopljar aus Veszprem und Erik Schmidt aus Hannover kommen zwei neue Profis. Hätten Sie gern noch andere Verstärkungen?

(lacht) Wer hätte die nicht gerne? Aber die Zusammensetzung des Teams ist immer auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Die beiden bringen eine Menge Erfahrung mit, vor allem für die Deckung. Ich bin zufrieden. Zudem hoffe ich, dass Drago Vukovic gesund zurückkommt. Er ist ungeheuer wichtig für uns.

Trainingsauftakt ist Mitte Juli. Was machen Sie bis dahin?

Urlaub. Ich werde viele Freunde besuchen und zwei Wochen in Kroatien abschalten.