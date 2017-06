Hilfe für Reformwillige in Afrika

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) "Partnerschaft mit Afrika" verspricht eine internationale, zweitägige Konferenz in Berlin. Auf Initiative Deutschlands beschäftigen sich die G20 Länder mit ökonomischer und gesellschaftlicher Entwicklung Afrikas.

"Reden Sie Tacheles", forderte Angela Merkel (CDU) bei ihrer Eröffnungsrede von den Teilnehmern der Afrikakonferenz. Und keine Frage, es gibt einiges zu besprechen. Schließlich finden sich sechs der zehn am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Afrika. Es ist aber auch der Kontinent, auf dem es grassierende Epidemien, Hunger, Kriege und zerfallende Staaten gibt.

Dass Deutschland die G20-Präsidentschaft nutzt, um das Thema Afrika in den Vordergrund zu rücken, ist sicher kein Zufall. Der Afrikabeauftragte der Bundesregierung Günter Nooke (CDU) hat Gründe dafür auf den Punkt gebracht. Es gehe darum, "Perspektiven zu schaffen in Afrika, weniger Gewalt, weniger Willkür, mehr Arbeitsplätze für die vielen jungen Menschen, damit sie nicht ihre Heimat verlassen müssen." Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sagte dem "Handelsblatt", es sei "kein gutes politisches Konzept", zu akzeptieren, "dass es einen konstanten Strom von Flüchtlingen aus Regionen der Unordnung in Regionen der Ordnung gibt".

Deshalb bedarf es Reformen. Die sollen aber nicht nur helfen, massenhafte Migration zu verhindern, sondern dienen auch der Investitionssicherheit. Nicht zuletzt für westliche Firmen. "Unser gemeinsames Ziel sind mehr private Investitionen", erklärte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU). Deutschland will mit sogenannten "Reformpartnerschaften" vorangehen und setzt auf die "Reformchampions" Tunesien, Elfenbeinküste und Ghana. 300 Millionen Euro sollen bereitgestellt werden. Für den "Ausbau erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz und die Entwicklung des Finanzsektors". Geht es nach Müller, dann sollen diese Partnerschaften beispielhaft sein. "Wer den politischen Willen beweist, etwas für sein Land und die Menschen zu bewegen, erhält mehr Unterstützung."

Müller empfing am Eröffnungstag auch einen eher schwierigen Gast. Nach den Gesprächen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi sagte Müller, er sei optimistisch, dass auch Ägypten in einigen Monaten zur Gruppe reformbereiter Länder gehören werde. Worauf sich sein Optimismus gründet, ließ Müller offen. Der Minister plädierte außerdem dafür, den Staaten Afrikas künftig faire Handelsbedingungen anzubieten. Die Präsidentin der deutschen Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann, begrüßte das deutsche Engagement, forderte aber eine verstärkte Konzentration auf die Unterstützung für die ländlichen Räume Afrikas.