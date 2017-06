Neuseeland verliert Testspiel in Weißrussland

artikel-ansicht/dg/0/

Minsk (dpa) Fünf Tage vor dem Eröffnungsspiel beim Confederations Cup gegen Gastgeber Russland hat die neuseeländische Fußball-Nationalmannschaft ihren letzten Test verloren. In Weißrussland verlor Neuseeland mit 0:1 (0:0).

Denis Poljakow erzielte in Minsk kurz nach der Pause (47. Minute) den einzigen Treffer der Partie. Beim Confed Cup trifft Neuseeland am Samstag in St. Petersburg auf Russland. Weitere Gruppengegner des großen Turnier-Außenseiters sind Mexiko und Europameister Portugal.