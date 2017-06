Linke sieht sich "gut gerüstet"

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die Kreisvorsitzende der Linkspartei im Havelland, Susanne Schwanke-Lück, hat nach dem Bundesparteitag in Hannover eine positive Bilanz gezogen. "Unsere Partei wird gut gerüstet in den Bundestagswahlkampf ziehen", sagte sie am Montag.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580781/

"Die Erhöhung des Mindestlohns, die Abschaffung von Hartz IV oder aber die Ablehnung jeglicher Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland, all das sind wichtige Punkte in unserem Wahlprogramm mit dem wir die Wählerinnen und Wähler überzeugen wollen und werden."

In den Reden der Spitzenkandidaten sei aber auch klar geworden, dass die Linke einen eigenständigen Wahlkampf führen wird, um möglichst stark in den nächsten Bundestag einzuziehen. "Ob es in Form einer starken Opposition oder aber auch in einer möglichen Regierungsverantwortung sein wird, darüber entscheiden dann gegebenenfalls die Mitglieder unserer Partei", so Schwanke-Lück.