Lachen mit Beppo Küster

Woltersdorf (MOZ) Es gab wohl kaum einen im Kulturhaus "Alte Schule", dem der Name Beppo Küster nichts sagte: Bekannt aus vielen Unterhaltungssendungen im DDR-Fernsehen, lockte er am Montagnachmittag Woltersdorfer Senioren zu seiner Leseshow "Lieder - Lesen - Lachen". Dies war der Auftakt zur Brandenburgischen Seniorenwoche in Woltersdorf. Auch Bürgermeisterin Margitta Decker und einige Mitglieder der Gemeindevertretung waren gekommen.