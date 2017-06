Eine Entwicklung jagt die nächste

artikel-ansicht/dg/0/

"Heute keine Damensporträder, sondern nur noch welche für Herren." Wolfgang Krämer von den Radprofis am Fürstenwalder Bahnhof sagt diesen Satz auf Vietnamesisch. 1986, als er als Fahrradmonteur beim Industrieverband Fahrzeugbau (IFA) angefangen hat, gehörte er zu seinen Standardsätzen. "Die Vietnamesen wollten damals alle 28er-Sporträder haben. Wahrscheinlich um sie in die Heimat zu schicken", vermutet er. Räder der Marken MIFA oder Diamant waren nicht nur in der DDR begehrt, wo Käufer auf die nächste Lieferung oft warten mussten.

Nach der Wende blieb das Ostrad auf der Strecke. "Alle wollten plötzlich Fahrräder aus dem Westen", erinnert sich Wolfgang Krämer. Die seien zwar qualitativ nicht besser gewesen, hätten aber schon mehrere Gänge und eine Rasterschaltung besessen.

Wenn Mario Schostag die Fahrrad-Welt, die ihn als Zwölfjährigen umgab, mit der heutigen vergleicht, fällt ihm auf: "Niemand baut sich mehr sein eigenes Fahrrad". In einem Laden wie dem seinen in Nord sei er als Jugendlicher nie gewesen. "Höchstens um Teile zu besorgen", sagt der Fahrrad-Füchse-Inhaber. Für ihn begann die Zeitrechnung in Sachen Fahrrad um 1990. "Nach der Wende gab es riesigen Bedarf. Räder waren ein beliebtes Jugendweihe-Geschenk." Vor allem Mountainbikes verkaufte der 48-Jährige, als er 1992 in die Branche einstieg.

Seitdem jagt eine Entwicklung die nächste. Aluminium und Carbon für leichte Räder, Nabendynamos und LED-Beleuchtung für die Sicht, Federgabeln für den Komfort, 29er-Mountainbikes mit dicken Rädern für die Schnelligkeit, E-Bikes für jeden. "Man könnte sich jedes Jahr ein neues Rad kaufen", sagt Wolfgang Krämer. Käufer seien da schnell überfordert. "Zu DDR-Zeiten war alles standardisiert. Heute passt nicht eine Radstütze auf ein anderes Fahrradmodell."

Leicht sollen sie sein, die Räder für Stadt und Freizeit. Ein durchschnittliches Tourenrad wog früher 20, heute 13 Kilogramm, sagt Wolfgang Krämer. Das Leichtgewicht jedoch gehe bei preiswerten Rädern zulasten der Qualität der Anbauteile. "Die sind nicht mehr aus Stahl, sondern aus Aluminium oder Plastik."

Und noch einen Trend beobachten sowohl die Radprofis als auch die Fahrrad-Füchse: Fahrradhelme sind ebenso beliebt wie Retro-Räder mit Holzkörben am Lenkrad.

Wer hat in der Region das älteste Fahrrad? Es muss nicht mehr täglich benutzt werden.Geben Sie uns Bescheid (Telefon: 03361 590350), und wir fotografieren es. Oder schicken Sie uns gleich ein Foto per E-Mail oder Post bis spätestens Donnerstag, 15. Juni, an MOZ, Fischerstraße 2/3, 15517 Fürstenwalde oder fuerstenwalde-red@moz.de. Vielleicht gibt es sogar eine Geschichte dazu? Das älteste Rad wird prämiert mit einer passenden Wanduhr im Rad-Stil.