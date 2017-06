Weiteres Buskonzept für das Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die Abgeordneten des havelländischen Kreisausschusses haben sich am frühen Montagabend einstimmig für die Umsetzung des Buskonzeptes für die Region Falkensee und Umgebung ausgesprochen. Nur der Kreistag muss damit noch per Beschluss seine Zustimmung signalisieren. Zuvor bereits hatte auch der Finanzausschuss grünes Licht erteilt.

Mit Inkrafttreten des Konzeptes am 4. September, geht auch eine Mehrleistung von 689.400 Fahrplankilometern einher, die das Unternehmen Havelbus bewerkstelligen muss. Das entspricht ein Plus von 35,3 Prozent des bisherigen Gesamtangebotes für den Raum Falkensee und Umland. In dem Konzept sind unter anderem realistischere Übergangszeiten auch zum Bahnverkehr und verbesserte Anschlüsse zwischen den einzelnen Buslinien enthalten. Auch der Schülerverkehr soll angepasst werden. Jede einzelne Buslinie war überprüft worden. Kosten in Höhe von 700.000 Euro entstehen.

Zugleich ist während der Sitzung der einstimmige Wille zum Ausdruck gebracht worden, dass auch für die übrigen Regionen des Havellandes ein Buskonzept aufgelegt wird. Planungsmittel in Höhe von 30.000 Euro sind bereits im Haushalt enthalten. Der Landkreis will auch in Wustermark, Nauen, Ketzin/Havel und im Westhavelland die strukturellen Entwicklungen anpassen. Ein Planungs- und Ingenieursbüro soll erneut die Ist-Situation etwa unter dem Aspekt der Pendlerverkehrsströme analysieren. Eine Ausschreibung dazu wird noch auf den Weg gebracht. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem bereits für Falkensee und Umgebung aufgelegten Konzepte sollen mit einfließen. Der gesamte Prozess der Konzepterstellung soll in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Havelbus Verkehrsgesellschaft und dem Landkreis als Aufgabenträger erfolgen.