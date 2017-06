Berlins Innensenator lehnt Schleierfahndung ab

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Dresden (dpa) Innensenator Andreas Geisel (SPD) ist gegen die Einführung der Schleierfahndung in Berlin. "Die Schleierfahndung ist hier vor über zehn Jahren abgeschafft worden, weil Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis standen", sagte er am Montagabend in der RBB-"Abendschau". Wichtig sei, dass die Polizei handlungsfähig sei - "und das ist sie in Berlin - unabhängig davon, wie die Rechtsgrundlage heißt".