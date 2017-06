Zweikampf vorzeitig entschieden

artikel-ansicht/dg/0/

Göritz/Criewen. Der Titel-Zweikampf ist vorzeitig entschieden: Bevor der SV Pinnow (diesmal 3:0-Sieger in Criewen) am Sonnabend den SV Eintracht empfängt, haben die Göritzer ihrerseits die Meisterschaft durch ein 4:2 gegen den Parmer SV bereits entschieden.

Michael Storbecks Gastgeber-Team war in der ersten halben Stunde sehr ängstlich. Keiner wollte Fehler machen. Parmen stand sehr gut und machte selbst Druck. Nach einem Freistoß von Marco Pietsch kam Robert Rösler zum Kopfball, der aber sein Ziel knapp verfehlte (32.). Kurze Zeit später musste auch Rico Eich im Parmer Tor ernsthaft zugreifen. Beim 1:0 war er dann aber machtlos. Patrick Bergs Eckstoß köpfte Kapitän René Storbeck ein. Beide Teams hatten weitere Möglichkeiten. Peter Hasenjäger sorgte Sekunden vor dem Pausenpfiff für den 1:1-Ausgleich.

Coach Michael Storbeck hatte dann in der Pause einige ernste Worte für seine Mannschaft parat. Sie zeigten Wirkung, denn gleich nach Wiederanpfiff belohnten sich die Göritzer für höheres Engagement durch das 2:1 erneut nach einer Berg-Ecke - diesmal bugsierte Clemens Röhr das Leder über die Linie. Auch wenn die Gäste weiter gut gegenhielten, baute die Eintracht die Führung aus: Toni Lucht beendete einen schönen Spielzug mit dem 3:1. Als dann René Storbeck das 4:1 gelang, waren die "Messen" gesungen. Nun glaubten alle an den Titel - auf der Auswechselbank wurden bereits die extra angefertigten T-Shirts mit dem Aufdruck "Meister 2017" übergestreift. Doch bevor Schiedsrichter Christian Winkler die Partie beendete, kamen die Gäste noch zum 4:2 durch Robert Rösler. Es war der vorerst letzte Treffer für ein Team des Parmer SV: Ab dem neuen Spieljahr gibt es mit dem Fürstenwerder SV eine Spielgemeinschaft.

Tore: 1:0 Storbeck (38.); 1:1 Hasenjäger (45.); 2:1 Röhr (50.); 3:1 Lucht (72.); 4:1 Storbeck (75.); 4:2 Rösler (85.) - Zusch.: 100

Die Pinnower wollten in Criewen natürlich ihre theoretische Titelchance wahren. Anders als in den Wochen zuvor präsentierte sich das Team trotz letztlich doppelter Überzahl offensiv aber äußerst ideenlos, auch wenn man ungefährdet mit 3:0 gewann.

Lange zirkulierte der Ball in den Reihen beider Mannschaften. Druck nach vorn entwickelten aber nur die Gäste, die durch Tom Schartows Tor-Premiere bei seinem Startelf-Debüt per Schuss ins kurze Eck zum 0:1 kamen. Vor allem Patrick Höfert setzte seine Vorderleute häufig gut in Szene. So fiel auch der zweite Treffer nur zwei Minuten später, als schließlich Johannes Haase für Meißner auflegte. In der Folgezeit lief nicht mehr viel zusammen. Meißner und Mauro Blanes Mataix agierten in zwei Aktionen zu eigennützig. Blanes Mataix vergab darüber hinaus einen aussichtsreichen Kopfball. Christian Münchau schwächte sein Borussen-Team dann durch eine unnötige Ampelkarte.

Der SVP nutzte anschließend die Feldvorteile aber zu wenig. Schlimmer noch: Nach der Roten Karte gegen Patrick Scholz schwand nahezu jegliche Spannung im Spiel des Gastes. Er vergab eine Unmenge an Möglichkeiten. Lediglich eine Ecke führte noch zum Torerfolg. Haase legte einen Eckball per Kopf auf Höfert ab, der zum 0:3-Endstand einschob. Die einzige Chance der Hausherren hatte Robert Großmann: Sein Heber verfehlte das Pinnower Tor aber deutlich (88.).

Tore: 0:1 Schartow (21.); 0:2 Meißner (23.); 0:3 Höfert (82.) - Zuschauer: 40 - Rot: Scholz (51.) Gelb/Rot: Münchau (beide Criewen/40.)