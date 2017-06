Senat plant Tempo-30-Abschnitte auf fünf Hauptverkehrsstraßen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Senat plant laut einem Bericht der "Berliner Zeitung" auf fünf Hauptverkehrsstraßen der Hauptstadt in diesem Jahr Tempo-30-Abschnitte. Geplant sei dies etwa in Mitte für die Leipziger Straße zwischen Leipziger Platz und Markgrafenstraße sowie auf der Potsdamer Straße vom Schöneberger Ufer (Tiergarten) zum Kleistpark. Auch auf der Hauptstraße zwischen dem Kleistpark und dem Innsbrucker Platz (Schöneberg) soll der Verkehr gebremst werden. Auf einer internen Liste stehe zudem die Kantstraße zwischen Savigny- und Amtsgerichtsplatz in Charlottenburg. Geplant sei Tempo 30 auch für ein Teilstück des Tempelhofer Damms, das von Alt-Tempelhof zur Ordensmeisterstraße verläuft (Tempelhof).