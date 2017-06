Entsetzen und Wut bei Grün-Weiss

artikel-ansicht/dg/0/

Entsetzen in den Augen der Spieler nach dem Schlusspfiff. Einige ließen sich auf den Rasen fallen und starrten ins Leere. Das soll es jetzt gewesen sein? Die ganze Saison gekämpft und dann kurz vor dem Schluss den Sieg aus der Hand gegeben? "Für viele Spieler war das mit Sicherheit die größte Enttäuschung in ihrer Fußballer-Karriere", weiß Trainer Bernd Schönfelder. Kollektive Trauer in Grün-Weiss. Und Wut. Darüber, dass hier doch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Oder doch?

Die Ausgangslage: Ahrensfelde führt am vorletzten Spieltag in der Landesklasse Nord mit einem Zähler vor dem Angermünder FC. Nun geht es gegen den SV Altlüdersdorf II. Die Uckermärker sind Neunter der Tabelle, weder nach oben, noch nach unten brennt was an - die Ahrensfelder Elf reiste also zuversichtlich nach Altlüdersdorf. Bis auf Trainer Bernd Schönfelder. "Ich hatte schon gleich so ein ungutes Gefühl", berichtet er.

Das sollte ihn nicht trügen. Denn Altlüdersdorf wollte alles andere, nur keine ruhige Kugel schieben. Und die Befürchtungen Schönfelders, dass sich der Gegner mit Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkt hatte, traf ein. "Ich denke, da waren vier Spieler mit Oberliga-Erfahrung dabei", so Bernd Schönfelder. Und die machten letztendlich den Unterschied. "Das war eine ganz andere Mannschaft als im Hinspiel", fand der Coach der Barnimer, der seinen Ärger darüber nur schwer verbergen kann.

Ein Ahrensfelder Ballverlust im Mittelfeld führte zum 1:0 in der 15. Minute. Altlüdersdorf fährt blitzschnell den Konter über die rechte Seite, den eingelaufenen Romeo Foumbissie erreicht ein blitzsauberer Pass, der Altlüdersdorfer schiebt ein zur Führung der Gastgeber.

Ahrensfelde drängt, beißt sich aber an der gut stehenden Abwehrkette des Reserve-Teams die Zähne aus. Dazu kommt der Ausfall von Steven Knörnschild. Er wird in der 18. Minute so böse gefoult, dass er nicht weitermachen kann und auch im letzten Spiel fehlen wird.

In der Pause versucht das Ahrensfelder Trainergespann, die Spieler zu ermutigen. Schließlich ist noch nichts verloren. "Es war jedem bewusst, wie ernst die Lage ist, aber eigentlich waren sich alle sicher, dass sie das Ding noch drehen", berichtet Bernd Schönfelder. Doch Altlüdersdorf steht super und der Keeper ist auf dem Posten. In der 86. Minute ist es dann erneut Foumbissie, der den Grün-Weissen das Genick. Nach einem Konter kann Ahrenfeldes Torwart Toni Stoinski den ersten Ball noch abwehren, aber der SV-Stürmer nutzt den Abpraller zum 2:0-Siegtreffer, der gleichzeitig den Endstand herstellt.

Während Altlüdersdorf den Sieg wie den Gewinn der Meisterschaft feiert, herrscht Weltuntergangsstimmung bei Grün-Weiss. "Wir können jetzt nachempfinden, wie es den Schalkern ging, als sie in letzter Minute gegen die Bayern die Meisterschaft verloren haben", so Bernd Schönfelder.

Noch am Montag ist dem Coach die Enttäuschung anzumerken. "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Mit der Verstärkung, die sich Altlüdersdorf geholt hat, war nicht mehr drin." Doch Bernd Schönfelder glaubt noch an den Aufstieg, schließlich ist noch ein Spiel zu spielen. "Wir hoffen jetzt auf Grünow", sagt er mit Blick auf den Angermünder Gegner am letzten Spieltag. "Das ist ein gutes Team, die werden da schon Gas geben", ist er überzeugt. Und die Grünower haben bereits verkündet, dass sie sehr gerne Angermünde ein Bein stellen wollen. Ahrensfelde dagegen empfängt den FSV Schorfheide Joachimsthal zum Barnim-Duell. Nachbarschafts-Geschenke wird es da sicher aber auch nicht geben.

Ahrensfelde: Stoinski, Kaatz, Zimdahl, Grünwald (75. Lerche), Vlach, Baum, Knörnschild (18. Riegel), Erhardt, Pestov, Pogosjan, Illig