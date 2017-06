Fortuna schwächelt gegen Kellerkind

artikel-ansicht/dg/0/

Britz (MOZ) Ob es an der Ankündigung von Trainer Matthias Kandula lag, sein Traineramt zum Ende der Saison aufzugeben oder an der Stärke des Gegners, ist schwer zu sagen. Fortuna Britz jedenfalls verlor als Dritter der Landesklasse Nord gegen den Dreizehnten der Liga, Blau-Weiß Gartz, mit 0:3 und ist damit nun punktgleich mit dem Birkenwerder BC (44 Punkte).

artikel-ansicht/dg/0/1/1580793/

Der Gartzer Andreas Achterberg setzte sich auf der linken Seite durch, passte den Ball quer auf den in den Strafraum einlaufenden Jasiak, der die Oderstädter mit 1:0 in Führung brachte (57.). Gartz drückt jetzt gewaltig, aber Adrian Peters im Britzer Tor hält sein Team im Spiel. Ein lang gespielter Pass erreichte den rechts stürmenden Fabian Schünemann, ein Foulspiel stoppte ihn knapp über der Strafraumgrenze und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Patrick Boest übernahm die Verantwortung und versenkte den Ball sicher zum 2:0 für die Hausherren in der 75. Minute. Zehn Minuten vor Schluss gelingt Fabian Schünemann per Nachschuss das 3:0 für Gartz.

Britz: Petres, Müller, (Daniel) Haase, Krumbach, Roch (Samuel) Peters Sebastian, Klein, Ploen, Schulz, Neumann, Tobien