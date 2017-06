"Heißer Sommer" voller Erinnerungen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (Janet Neiser) Ganz viele Erinnerungen sind am Montag zum Start der Seniorenwoche in Eisenhüttenstadt wieder wachgekitzelt worden. Die alten Zeiten waren plötzlich ganz nah. Nicht nur, dass im ehrwürdigen Friedrich-Wolf-Theater nach jahrelanger Pause endlich mal wieder ein Film gezeigt wurde. Nein, auch der Defa-Streifen selbst zauberte vielen Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. "Heißer Sommer" mit Frank Schöbel und Chris Doerk stand auf dem Programm.

"Mensch, das war mein Jahrgang. Klar, habe ich den mehrmals gesehen", erzählt Angelika Schulze aus Fürstenberg. Die 66-Jährige ist wie auch viele andere ganz aufgeregt, bevor es endlich ins Theater geht. "Ich glaube, hier haben sie den damals auch gezeigt." "Bestimmt", pflichtet ihr Margret Müller bei. Wenige Minuten später, als sie schon erwartungsvoll auf die Leinwand schaut, sagt die 67-Jährige: "Wenn sie hier wieder schöne Filme zeigen würden, würde ich bestimmt öfter herkommen."

Während früher die Filmrolle abgespult wurde, funktionierte die Vorführung an diesem Tag durch eine Bluray-Disk. Sogar die Bürgermeisterin summte die bekannten Melodien mit. Sie sei ganz begeistert gewesen, als ihr die Seniorenbeauftragte Andrea Peisker von dem Film erzählt habe, sagt Dagmar Püschel. Der Streifen wurde übrigens vor genau 50 Jahren gedreht, ein kleines Jubiläum also zum Auftakt der Seniorenwoche. Und dieser Auftakt lockte vor allem die älteren Damen aus den Wohnstuben.

Auch in den kommenden Tagen gibt es Angebote für die Senioren der Stahlstadt. Immerhin sind 10 500 Einwohner dort bereits über 60 Jahre alt, das sind 37 Prozent. Heute wird ab 15 Uhr Schach in der Lindenallee gespielt. Am Mittwoch geht es vormittags beim Gymnastiktag sportlich bei der AWO zu und auf dem Museumshof findet ab 12.30 Uhr ein Sicherheitstag mit Musik des Polizeiorchesters statt.