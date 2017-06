Marktplatz der Möglichkeiten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580795/

Leistungsschau: In und um die Uckermärkischen Bühnen in Schwedt präsentierten sich insgesamt 220 Aussteller aus der Region und aus Polen.

Leistungsschau: In und um die Uckermärkischen Bühnen in Schwedt präsentierten sich insgesamt 220 Aussteller aus der Region und aus Polen. © Stefan Csevi

Es ist der größte Marktplatz der Region und zugleich der wohl bunteste. Die Unternehmervereinigung Uckermark lud nun schon zum 13. Mal Unternehmen, Verbände und Vereine aller Branchen aus der Uckermark und aus dem Nachbarland Polen zur Inkontakt nach Schwedt ein, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, freie Stellen anzubieten, Mitarbeiter und neue Kunden zu gewinnen.

Die Inkontakt stand unter der Schirmherrschaft des Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und der Stettiner Stadtpräsidenten Piotr Krzystek.

Hier gab es fast alles, von der Holzbank über Kaminöfen bis zum Kräutertopf, vom antiken Trödel über Straußenfedern bis zur Frischmilchtüte. Und dazu jede Menge Informationen über Dienstleistungen, vom Pflegedienst bis zur Autolackiererei, über die Arbeit gemeinnütziger Vereine und Netzwerke wie das Netzwerk Gesunde Kinder, den Kinderschutzbund oder die Schwedter Wassersportler, Ausbildungsangebote in der Industrie und im Handwerk, über neueste Technologien wie Photovoltaik oder die neueste Generation der Papiermaschinen, über Ausflugstipps, zum Beispiel in das Weltnaturerbe Grumsin bei Angermünde, über touristische Ziele in Polen oder Urlaub mit dem Wohnmobil. Neben dem vielseitigen Branchenmix der Aussteller aus der Region und aus dem polnischen Nachbarland sorgte auch ein buntes Rahmenprogramm für Kurzweil und Unterhaltung für die ganze Familie. Auf vier Bühnen präsentierten sich Musiker, Vereine, Chöre und Tanzgruppen, darunter der Frauenchor aus Günterberg, das Kulturhaus Gryfino, die Kindertanzgruppe des TSC Schwedt oder die Flamencotänzerinnen aus Prenzlau. Der Angermünder Tierpark lockte mit seinem Streichelgehege vor allem Kinder an. Es gab auch Action, zum Beispiel Wildwasser-Rafting und Kinder-Segelregatta am Bollwerk, einen Überschlagssimulator des ACE Uckermark oder Rundfahrten mit dem Slawenboot. Den besten Überblick auf den Trubel hatte man aus 80 Metern Höhe von der Krangondel der Firma Brand.

Organisatoren, Aussteller und Besucher waren trotz der etwas geringeren Resonanz zufrieden.