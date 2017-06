artikel-ansicht/dg/0/

Schorfheide (MOZ) Er gehört zu den unbekanntesten bekannten Kinderbuchautoren: Walter Krumbach. Groß Schönebeck, wo Krumbach viele seiner Geschichten ersann, erinnert jetzt mit einem Themenpfad an den Dichter. Am Sonntag wurde der Weg eröffnet. Natürlich im Beisein des Sandmännchens.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580796/

Willkommen in der Waldwunderwelt: Rainer Klemke, Krumbach-Tochter Anneliese Tausch und der Sandmann begrüßten die zahlreichen großen und kleinen Gäste. Das Wandbild an der Scheune ist Teil des Themenpfades. Es entsteht unter der Leitung von Jan Ivers.

Willkommen in der Waldwunderwelt: Rainer Klemke, Krumbach-Tochter Anneliese Tausch und der Sandmann begrüßten die zahlreichen großen und kleinen Gäste. Das Wandbild an der Scheune ist Teil des Themenpfades. Es entsteht unter der Leitung von Jan Ivers. © Andreas Gora

"Kinder, liebe Kinder, es hat mir Spaß gemacht ..." Seit mehr als 50 Jahre schickt das Sandmännchen den Nachwuchs mit einer kleinen Geschichte ins Bett und wünscht "Gute Nacht". Am Sonntag hat der rotbefrackte Begleiter natürlich auch in Groß Schönebeck den Sandsack dabei. Doch die Augen muss sich niemand reiben. Hellwach sind die großen und die kleine Gäste. Wann darf man dem Sandmann schon mal persönlich die Hand schütteln? Oder sich mit Herrn Fuchs und Frau Elster fotografieren lassen?

Klar, der Traumbringer sowie das etwas streitsüchtige Duo sind die Stars des Tages. Doch eigentlich steht Walter Krumbach im Zentrum. Anlässlich des 100. Geburtstages des Sandmann-Dichters eröffnen die Groß Schöne-becker einen Themenpfad im Dorf und enthüllen ein 350 Quadratmeter großes Wandbild, die "Waldwunderwelt". Ein Projekt, das vom Bürgerverein Groß Schönebeck initiiert und realisiert worden ist. Unter Mitwirkung des Nachwuchses im Ort.

Seit der 707-Jahrfeier, so verrät Rainer Klemke vom Verein während des kleinen Festaktes, beschäftigen sich die Groß Schönebecker verstärkt mit der Geschichte und den Geschichten des Dorfes. Und Groß Schönebeck sei ein "Ort mit sehr viel Geschichte". Beinahe alle Herrscher Preußens bzw. Brandenburgs seien hier in der Schorfheide zur Jagd gegangen und hätten Spuren hinterlassen. "Wir wollten unsere Dorfgeschichte aber nicht allein mit Hermann Göring und Erich Honecker repräsentiert sehen", sagt Klemke. Der Verein wolle auch zeigen, welche "anderen, positiven Impulse" aus dem Dorf heraus in die Welt gingen. Immerhin seien Figuren wie Meister Nadelöhr, Hamster Dickbauch, Fuchs und Elster, das Igeljunge Borstel hier entstanden bzw. mit Leben erfüllt worden und jene wunderbaren Geschichten entstanden, die Teil "unseres nationalen literarischen Schatzes" seien.

Anfangs sei die Skepsis im Dorf groß gewesen, gesteht Klemke. Jeder kannte zwar die Figuren, das Sandmann-Lied und die witzigen Dialoge zwischen Fuchs und Elster. Doch Walter Krumbach, den es nie in die Öffentlichkeit drängte, war weitgehend unbekannt. Ebenso wie der Bezug seiner Geschichten und Bücher zum Ort. Mit dem Fortschritt des Projektes jedoch wuchsen Interesse, Akzeptanz, kamen die Erinnerungen ...

Und so hat Groß Schönebeck nicht nur (seit 2013) einen Walter-Krumbach-Weg, an der die Kita Borstel liegt, sondern nunmehr einen ganzen Pfad. Dieser führt von der Kita über die Schlufter Straße, wo an einer Scheune der Schorfheider Agrar GmbH das riesige Wandbild zu bewundern ist, bis zum Hirschweg 30, dem einstigen Wohnhaus Krumbachs. Die insgesamt neun Informationstafeln hat - ehrenamtlich - die Berliner Designerin Helga Lieser gestaltet. Ihr erster "Auftrag" für den Schorfheider Ortsteil. "Ich arbeite sonst vor allem im Gedenk-Bereich, habe also doch mit ziemlich schweren Themen zu tun", so Lieser, die aus Trier stammt, der aber Sandmann, Fuchs, Elster und Co. sehr wohl bekannt seien. "Hier also mal ein leichter, fröhlicher Stoff. Das hat wirklich so viel Spaß gemacht."

Auch wenn ihr Vater kein Freund großen Bahnhofs war, dies hätte ihn sicher gefreut, ist Tochter Anneliese Tausch, die selbst seit 1955 in Groß Schönebeck lebt, überzeugt. Als Kind, so erzählt die 62-Jährige, durfte sie den Vater zwar hin und wieder ins TV-Studio nach Adlershof begleiten, was natürlich spannend war, ansonsten aber habe sie nicht viel gewusst von seiner Arbeit. Der Vater sei sehr "zurückhaltend" gewesen, habe kein Aufheben gemacht. Umso mehr freue sie sich über die jetzige Ehrung. Walter Krumbach, so bestätigt Bürgermeister Uwe Schoknecht, sei "hinter sein Werk zurückgetreten". Anlässlich seines 100. Geburtstag erfahre er eine öffentliche Würdigung. In seinen Figuren und Geschichten lebe er ohnehin fort, dankt er gleichsam dem Bürgerverein. Abgeschlossen, so betont Klemke, sei das Projekt aber nicht. Das Wandbild sei "im Prozess". Und auch ein Traum-Briefkasten werde noch installiert.