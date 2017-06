Pietro Lombardi - ganz aus der Nähe

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (mes) "Seid ihr alle gut drauf? Ja? Ich bin ja manchmal ein Angsthase, aber okay, ich krieg' das schon hin. Leute, dass ist so toll hier heute bei euch!". Pietro Lombardi - sehnlichst erwartet von seinem Bernauer Publikum - begeisterte seine Fans auf dem Eventplatz in der Bahnhofspassage. Pietro kam einfach gut rüber, der Platz vor der Bühne war bestens gefüllt.

Schon eine Stunde zuvor waren die ersten Fans gekommen und freuten sich auf ihren Superstar, den sie mit einem donnernden Applaus begrüßten: Pietro - wie sie ihn unzählige Male im Fernsehen gesehen hatten.

"Mensch, ich kann mir ja manche Dinge einfach schlecht merken und ihr wisst, dass ich nicht so der große Redner bin, deshalb hab ich immer meinen Spickzettel dabei... Was stand da jetzt drauf?". Schon kam eine kleine Lady auf die Bühne, um Superstar Pietro Lombardi, der seine Karriere in der DSDS-Staffel 2010 startete und gegen seine spätere Frau Sarah Engels gewann, einen kleinen Blumenstrauß zu überreichen. Und gleich darauf eine ältere Dame, weit über 70 und ebenfalls absoluter Pietro-Fan. "Gudrun - du bist jetzt einfach meine Neue!", witzelte Lombardi. Und als er den Song "Call my name" sang, hielt es Lukas Trzaskowski aus Wandlitz nicht mehr aus. Der Neunjährige stieg auf die Bühne, lief zu seinem Idol und sang mit. Er bekam sogar ein eigenes Mikro gereicht und machte seinem Star alle Ehre. "Du kennst den Text ja besser als ich", sagte Pietro Lombardi. "Der ist einfach Klasse", meinten zwei Teenies. "Der ist überhaupt nicht eingebildet!".

Bei seinem Song "Ein Hoch auf dieses Leben!" stürmten die Fans die Bühne, um Pietro endlich mal ganz nah zu sein. "Ach", so eine ältere Dame, "mein Mann und ich, wir haben die Serien mit Pietro und Sarah alle im Fernsehen gesehen. Das war immer so rührend - wir haben es genossen!" "Ja, genau, als sie ihr Haus eingerichtet haben, als der Kleine geboren wurde und dann ihre Reise mit dem Wohnmobil durch Italien, das haben wir auch gern gesehen!", nickte ihnen ein anderes Ehepaar zu, das sich dicht an die Bühne drängte. Pietro war inzwischen bereits bei dem Song angelangt, den er für Söhnchen Alessio geschrieben hatte: "Du bist mein Held". Begleitet wurde er dabei von dem kleinen Jannek, der mit Schnuller auf die Bühne kam und ihn wohl sehr an Alessio erinnerte. Pietro nahm den Kleinen auf den Arm. "Ich hab nur Angst, dass er weint, aber er weint gar nicht." Einige Besucherinnen hatten Tränen der Rührung in den Augen.

Im Anschluss an seinen Auftritt präsentierte sich Pietro Lombardi mit seinen Fans für Selfi-Fotos und gab Autogramme.