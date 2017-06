Zuckertüten im Museum

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Sonderausstellung zur Schifffahrtsgeschichte im Fürstenwalder Stadtmuseum am Dom ist nur noch bis zum Sonntag zu sehen, teilte der Leiter der Einrichtung, Guido Strohfeldt mit. Danach wird eine Gastausstellung aufgebaut, die sich dem Thema Abc-Schützen und Zuckertüten widmet. Sie soll am 4. Juli eröffnet werden. Passend dazu gibt es bereits am 28. Juni, ab 18.30 Uhr, im Brauereimuseum im Alten Rathaus einen Vortrag zum Thema "Kinderspiel in Brandenburg". Referent ist Lothar Binger.