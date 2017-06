artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Es ist eine bedrückende Situation bei Blau-Weiß Energie. Einerseits präsentiert sich die Erste als Aufsteiger fast durch die gesamte Saison großartig, ist Dritter in der Fußball-Landesliga. Auch in den Senioren- und Junioren-Teams läuft es akzeptabel bis sehr gut. Andererseits rumort es kräftig im Gebälk rund um die Vereinsführung, die offenbar nur noch aus Präsident Stefan Hahlweg besteht.

Der 41-Jährige diktiert die Club-Geschicke nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren inklusive der Fusion 2013 (Wassersport + Fußball, PSV + FSV) sowie der sponsorbedingten Umbenennung 2015 in SC Blau-Weiß Energie Prenzlau. Doch er herrscht offenbar längst gänzlich im Alleingang und "entsorgte" nach und nach alle ihm lästigen Mitarbeiter, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer. Die Öffentlichkeit wird von ihm - wenn überhaupt - mit höhnischen Verlautbarungen abserviert. Seit Jahren stehen sämtliche per Gesetz erforderlichen Entlastungen des Vorstandes aus. Vereinsinventar und Sportgeräte verschwinden wundersam, Trainingslager und andere Rechnungen blieben lange unbezahlt, das Finanzamt droht, der Gerichtsvollzieher klopfte bereits an die Tür.

Hinter den Kulissen wird wild über Zahlen spekuliert, vor allem die Kosten der "Ersten" dürften längst zur Hauptlast geworden sein. Die Vereinsführung hütet sogar die aktuellen Mitgliederzahlen wie ein Geheimnis.

Auf der überfälligen Mitgliederversammlung am 24. Mai fiel die lückenlose Aufklärung aus. Die aktuelle Situation: Dem Vernehmen nach verweigert eine Mehrheit der Landesliga-Spieler bislang die Unterschrift unter die nach unten korrigierten Verträge zur neuen Saison, die am 19. Mai durch Hahlweg ausgegeben wurden. Mehrere Initiativen schlossen sich bereits zusammen, Einzelpersonen engagierten sich. Eine neunköpfige Gruppe nennt sich seit Jahren "Energie-Mini-Team". Auf insgesamt elf Seiten stellte sie offizielle und dezidierte Anträge an den Vorstand, lehnte unter anderem die von Hahlweg vorgesehene Satzungsänderung (nur noch drei statt sieben Vorstandsmitglieder) ab. Sogar eine an Eides statt versicherte Treuhänderschaft über die angeforderten Unterlagen bot das "Team" an.

Präsident Stefan Hahlweg aber ignorierte auch diese Anträge und Beschlussvorlagen komplett, bestritt die in der lokalen Presse wie in diversen Online-Netzwerken veröffentlichten Belege als "formal unerheblich" oder "nicht eingegangen", obwohl er sich unter Zeugen über genau diese Schreiben laut echauffierte. Zumindest kam jetzt ein mündlich verkündeter neuer Termin heraus: Am 5. Juli sollen sich die Mitglieder erneut versammeln, um angeblich alles "ins Lot" zu bringen.

Das erwähnte "Energie-Mini-Team" übersandte vorsorglich bereits am 2. Juni eine "informelle Anfrage" an seinen Vorstand, in dem abermals dezidiert Fragen gestellt und Vorschläge unterbreitet wurden. "Vor allem wollen wir keine weiteren Alleingänge. Auch deshalb haben wir uns zusammengefunden, viel diskutiert und letztlich untereinander abgestimmt", verkündete Gruppensprecher Gunnar Haffer. Noch sei trotz der fristgerechten Team-Meldungen zur Mitte August startenden Saison 2017/18 nicht einmal klar, ob der Verein beispielsweise seine Fußball-Abteilung überhaupt erhalten will oder der gesamte Club zerschlagen werden soll, wie es potentielle neue Vorstandskandidaten bereits mehrfach verlauten ließen. Diese Kandidaten erhielten bislang keinerlei Chance, sich selbst sowie ihre Pläne und Prämissen vorzustellen.

Die geschätzt noch 500 bis 600 Mitglieder (konkrete Zahlen gibt es nicht, zur Fusion 2013 waren es noch knapp über 1000) haben keinerlei Informationen darüber, wer derzeit zuständig ist, künftig welche Aufgaben übernehmen und Verantwortung tragen soll. Der größte Sportverein Prenzlaus verlangt von seiner Führung Auskunft, Klarheit und vor allem Fairness, bevor es eventuell Neuwahlen geben kann. "Unser Club soll transparent, ehrlich und aufrichtig sein - Schluss mit all der Geheimniskrämerei eines Einzelnen." Tenor aus dem Energie-Mini-Team: "Wir wollen endlich Einblick in alle Bücher und Konten, Verträge, Zahlen und Zahlungen - das schuldet uns der Vorstand allemal vor seiner angemessenen Neubesetzung."