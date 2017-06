Eintracht einfach mit Spaß am Fußball

artikel-ansicht/dg/0/

Von Anfang entwickelte sich ein gutes Landesklassenspiel. Obwohl man sich auf Augenhöhe begegnete, wirkten die Templiner wesentlich griffiger. Diese pressten früher und waren präsenter in der Zweikampfführung. Eine Nebenbaustelle mit anschließender Rudelbildung machte Paul Roller in der 16. Spielminute auf, als er außerhalb des Blickfeldes des Schiedsrichters nach einem Zweikampf nachtrat und Glück hatte, dass dies nicht mit voller Härte bestraft wurde. In der Folge ergaben sich auf beiden Seiten vielversprechende Angriffe. Dem Gedanken, mit einer Nullnummer in die Halbzeit zu gehen, breitete Victorias Mannschaftsführer Johannes Collin ein Ende. Sein Mitspieler Lukas Paul Fink wurde an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht und irgendwie erwartete auch Eintracht den Freistoßpfiff. Dieser blieb aus, doch die Gäste nutzten den Vorteil und konnten durch Collins Treffer in Führung gehen (44.).

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff schritt Schiedsrichter Tom Heilmann schon wieder zum Anstoßpunkt. Paul Roller hatte nach Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit folgender Verwertung abgestaubt und nicht unverdient den Ausgleich erzielt (47.).

Die Partie blieb interessant und spannend. Offensiv wurde einiges geboten, doch richtig zwingend wurde es nur selten. Den Gästen stockte der Atem, als Roller sehenswert von der Strafraumgrenze abzog und das Spielgerät genau ans Lattenkreuz setzte (65.). Der Templiner Lukas Berkner belohnte sich selber, als an der Torauslinie den Ball zurückeroberte und sehenswert zum 1:2 abschließen konnte (75.). Doch Eintracht schüttelte sich nur kurz und erzielte wenig später den verdienten Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Andreas Baumann wurde genauso wie Kollege Roller bei seinem Treffer zum Abstauber und stellte damit die herrschenden Kräfteverhältnisse wieder her (77.). Am Ende stand ein Unentschieden, mit dem auch Eintracht-Trainer Jürgen Beyer leben konnte. "Wir wollten im letzten Heimspiel Spaß und Freude haben. Ich habe in der Halbzeit laute Worte gefunden, weil mir das gar nicht gefallen hat. Mit der zweiten Hälfte bin ich zufrieden, das Unentschieden geht in Ordnung."

Wandlitz: Gatzmann, Langrock, Hingst, Freitag, Großer, Gest (62. Thomas), Sorgatz, Roller, Liebich (75. Baumann), Daul, Fernandez