Gespräche zur Minderheitsregierung in Großbritannien gehen weiter

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) In Großbritannien werden am Dienstag die Gespräche über eine Minderheitsregierung der Konservativen mit der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) fortgesetzt. Die DUP-Vorsitzende Arlene Foster wird dafür nach London reisen. Erste Gespräche am Sonntag hatte Foster als "sehr gut" bezeichnet. Die Opposition und auch Konservative kritisieren die rechte Partei, weil sie Vorbehalte gegen Homo-Ehe, Abtreibung und Klimaschutz hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580813/

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl am vergangenen Donnerstag hatte May ihre Regierungsmehrheit verloren, die Konservativen blieben aber stärkste Kraft vor der sozialdemokratischen Labour-Partei. Die DUP stellt zehn Abgeordnete.

Am späten Nachmittag wird May nach Paris fliegen, um mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron über Terrorabwehr zu sprechen. In Großbritannien hatten Attentäter drei Anschläge in drei Monaten verübt - zwei in London und einen in Manchester. Auch in Frankreich sind viele Menschen bei Terroranschlägen ums Leben gekommen, unter anderem in Paris.