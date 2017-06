Joachimsthaler bleiben in der Landesklasse

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580815/

Schon frühzeitig stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Den endgültigen Klassenerhalt - nach schöner Vorarbeit von Benjamin Ehrlich - erzielte Robert Rückmann nach nur drei Minten Spielzeit mit dem 1:0. Dieses Ergebnis hatte bis zur Schlussminute Bestand, dann erst machte Kenny Seidel mit dem 2:0 alles klar.

Joachimsthal spielte gefällig nach vorn, man erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Das zweite Tor lag mehrmals in der Luft, doch es fiel nicht. Der finale Pass konnte nicht gespielt werden und der Lindower Torwart Domenic Rauch machte eine gute Partie. Erst in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit kommen die Gäste besser zum Zuge und erarbeiten sich Möglichkeiten, doch weder Marian Retzlaff noch Manuel Brzozowski können Torwart Fabian Schröder überwinden. Riesenmöglichkeiten kurz vor der Pause auf beiden Seiten, Phillip Wiese kann im letztem Moment am Einschuss gehindertwerden und Robert Gey verfehlt aus Nahdistanz das Tor.

Auch im zweiten Durchgang sind die Joachimsthaler die aktivere Mannschaft, Robert Rückmann und der eingewechselte Oszkar Forisca scheitern an Torwart Rauch und nach Pass von Andy Lindt trifft Benjamin Ehrlich nur die Latte. So richtig gefährlich ist Lindow nur bei den Standards.

Aber auf der anderen Seite trifft Kenny Seidel - er krönt seine gute Leistung mit dem erlösenden 2:0 kurz vor Spielende.

Hochzufrieden Joachimsthals Trainer Sven von Pruschak: "Wir waren auf den Punkt topfit, haben kämpferisch und auch spielerisch überzeugt und hochverdient gewonnen."

Joachimsthal: Schröder-Gey (75. Musolf), Krumnow, Höhr, A. Melchert, Rückmann, Hellmich (54. Borkowski), Ehrlich, Seidel, Lindt, Spann (61. Forisca)