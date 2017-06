Hauptsache, die Kasse stimmt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Auf der bisher letzten Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main im September 2015 war es, als ein sichtlich gelöster Opel-Chef Karl-Thomas Neumann im neuen Astra auf die Bühne gefahren kam - von einem jungen Beifahrer begleitet, der Neumann auf Twitter folgt. Der Opel-Lenker führte vor, dass man den Wagen vom iPhone und auch von der Apple Watch aus entriegeln kann. Die Botschaft lautete: Seht her, die jahrelang dahinsiechende Blitz-Marke kann wieder gute Autos bauen. Und ist in der digitalen Welt angekommen. Und noch eine Botschaft gab es: Opel hat die volle Rückendeckung von der Mutter aus Detroit. General-Motors-Chefin Mary Barra höchstselbst enthüllte die Kombi-Variante des Astra. Mit der Harmonie zwischen Detroit und Rüsselsheim aber war es Anfang dieses Jahres vorbei, Barra ließ Opel fallen. Und reicht nun die Blitz-Marke an den französischen PSA-Konzern (Peugeot, Citroën, DS) unter Führung des Portugiesen Carlos Tavares (58) weiter.

Auf dem diesjährigen Genfer Autosalon im März war es dann, als sich Neumann und Tavares mit demonstrativer Herzlichkeit begrüßten und unisono bekräftigten, nun einen "europäischen Champion" schaffen zu wollen. Aber auch mit dieser Einmütigkeit war es schnell wieder vorbei. Allen mehrfach geäußerten Versicherungen zum Trotz, Opel müsse ein deutsches Unternehmen bleiben, hat Tavares die Daumenschrauben angezogen. In 100 Tagen soll die Opel-Spitze einen Plan ausarbeiten, wie man spätestens 2020 schwarze Zahlen schreiben könne. Neumann, sagt Tavares, sei es leider nicht gelungen, Opel nachhaltig in die Gewinnzone zu führen. Und so werden sich nun andere Manager darum kümmern müssen: Neumann hat den Chefposten abgegeben und verlässt auch den Opel-Vorstand, wenn der Verkauf an PSA vollzogen ist - was zeitlich passend zur IAA 2017 sein könnte.

Tatsächlich hatte es der seit 2013 amtierende Ex-VW-Manager zwar vermocht, die Zahl der Verkäufe zu erhöhen und auch das Image der Marke zu heben. In die Gewinnzone kam er damit aber nicht. Und seine Idee, Opel möglichst schnell zu einer rein elektrischen Marke umzubauen, kam weder bei GM noch bei PSA besonders gut an. Nicht nur wegen der erheblichen Investitionskosten, sondern auch wegen des noch immer unabsehbar langen Zeitraums, bis Elektroautos tatsächlich ein Massenmarkt sind.

Bereits 2012 hatte es Gerüchte gegeben, Opel komme zu PSA, als die Amerikaner mit den Franzosen schon einmal ins Gespräch kamen. Mehr als eine Kooperation bei bestimmten Modellen kam zwar zunächst nicht heraus. Aber seither kennt man sich ganz gut. Der Unterschied: Obwohl beide Hersteller ihr Angebot attraktiver machten, ist nur PSA aus den roten Zahlen gekommen. Verantwortlich dafür ist Tavares. Der tritt zwar stets bescheiden auf, hat aber eine knallharte Sanierung durchgesetzt. Und warb Hilfe vom französischen Staat und vom staatlichen chinesischen Hersteller Dongfeng ein. Ergebnis: Der Laden läuft. Diese Erfahrungen bietet er jetzt "wie ein offenes Buch" dem Opel-Management an. Er werde die Rüsselsheimer aber nicht zwingen, sein Rezept anzuwenden - Hauptsache, die Kasse stimmt.

Und damit die stimmt, dürften wohl Jobs wegfallen. Tavares hat klar gemacht, dass der bis Ende 2018 gültige Kündigungsschutz nicht verlängert wird: "Das Einzige, was Mitarbeiter schützt, ist Gewinn." Werksschließungen aber, vor denen man etwa in Eisenach (Thüringen) und Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) Angst hat, will Tavares nach eigenem Bekunden vermeiden. Wie das wirklich ausgeht, wird man erleben. Auf jeden Fall verspricht auch der neue Opel-Chef Michael Lohscheller (48) wie sein Vorgänger: Man werde "einen neuen europäischen Champion" schaffen. Ob PSA zusammen mit Opel dann tatsächlich in die Champions League der Autobauer passt, muss sich aber noch zeigen.