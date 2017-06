Mathe-Helfer dringend gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Über die Situation der Asylsuchenden berichtete die Integrationsbeauftragte der Stadt Angermünde, Carola Burkhardt, jetzt in der Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses. Bei der Arbeit mit den Flüchtlingen und verstärkt auch mit Menschen aus Polen, die sich hier angesiedelt haben und mehr Unterstützung wünschten, gäbe es gute Fortschritte. Die meisten geflüchteten Menschen nutzen die Angebote auf Arbeit, Ausbildung oder Schule. Etwa 30 seien jedoch völlig resistent und lehnen sowohl Arbeit als auch Ausbildung ab, sagte Carola Burkhardt. "Man kann sie nicht motivieren. Sie wollen leben und schlafen. Das ist traurig, aber es hilft nichts. Wir sind mit der Bundesagentur für Arbeit und den Schulen im Gespräch." Es lohne sich nicht, Geld auszugeben, wenn die Angebote nicht genutzt werden. "Wir sollten jene Leute unterstützen, die sich integrieren wollen", so die Integrationsbeauftragte. Einmal monatlich, und zwar am ersten Mittwoch, sollen künftig Treffen mit ehrenamtlichen Helfern und Interessierten stattfinden, die etwas mit Flüchtlingen machen möchten. Carola Burkhardt berichtete von Leuten in Dörfern, die sich sehr aufopfern, um Flüchtlinge zu unterstützen und um 6 Uhr morgens einen Fahrdienst nach Angermünde einrichten.

Gesucht werden Lernunterstützer. Zum Beispiel werden Leute gebraucht, die Schülern ein- bis zweimal in der Woche Hilfe in Mathematik leisten. Dafür gebe es Fördermittel aus dem Programm für Bildung und Teilhabe. Die Helfer sollten etwas Erfahrung haben, müssten aber keine Lehrer sein.

Zwei Veranstaltungen, bei denen sich geflüchtete Menschen und Einheimische näher kennenlernen konnten, seien mit 40 bis 50 Gästen gut besucht worden. Die nächste Möglichkeit gibt es im November. Gut angenommen worden sei auch eine zweitägige gemeinsame Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche mit 26 Teilnehmern.

Anfang Juni hat der Ramadan begonnen, der in der Nacht zum 26. Juni endet. Das soll an diesem Tag ab 11 Uhr auf dem Hof von InnoTec im Grundmühlenweg mit einer Veranstaltung und kulinarischen Spezialitäten gefeiert werden. Dazu wird herzlich eingeladen. Bei einem kürzlichen Heim-Treff sei deutlich geworden, dass sich die Asylbewerber in Angermünde gut aufgehoben fühlen und angenommen werden. Es wurde aber auch der Wunsch nach mehr Kontakten zu Familien geäußert. "Man könnte sich zum Kaffee einladen oder den Tierpark besuchen. Die Kinder könnten gemeinsam Fußball spielen", erklärte Carola Burkhardt.

96 Bewohner, unter anderem aus Syrien, Kamerun, Afghanistan und Pakistan, sind derzeit in der Unterkunft in der Berliner Straße untergebracht, war zu erfahren. Wie man mit Asylbewerbern umgeht, die sich nicht integrieren wollen, fragte Ausschussmitglied Burkhard Flöther. "Seit zwei Monaten greifen die Ämter hier schneller durch. Wer nicht zur Schule, zum Sprachkurs, in eine Ausbildung oder ein Praktikum geht, wird in Maßnahmen vermittelt. Wer diese ablehnt, bekommt kein Geld mehr", erklärte die Integrationsbeauftragte.

96 Menschen in der Unterkunft - das sei eng. "Wie geht man mit dem Konfliktpotenzial um", wollte Steffen George wissen. Die Heimleitung sei sehr aktiv, berichtete Carola Burkhardt. "Die Polizei sei mindestens einmal täglich vor Ort und werde lieber einmal zu viel gerufen als zu wenig. Die Heimleitung sei wachsam, greife jedoch bei Konflikten nicht selbst ein, sondern rufe die Polizei. Es sei immer jemand als Ansprechpartner im Haus. Der WDU-Wachschutz übernimmt von abends bis morgens.

Friedrich-Karl Stolpe aus Wilmersdorf und Hans-Georg Zill aus Greiffenberg, beide Ortsvorsteher, berichteten von ihren Problemen. "Es ist öfter die reinste Völkerwanderung. Da kümmert sich keiner", meinte Friedrich-Karl Stolpe. "Wir wissen gar nicht, wo wer wohnt. Das gilt auch für Greiffenberg", sagte Hans-Georg Zill. Besuch dürfen die Asylsuchenden haben. Das sei auch nicht zu kontrollieren, stellte Carola Burkhardt fest. Jedoch stellte sie den Ortsvorstehern eine Liste von Personen, die dort wohnen, in Aussicht, die monatlich aktualisiert werde.