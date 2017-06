Talente-Schmiede Klangzimmer

artikel-ansicht/dg/0/

Sie haben gleich ihren Auftritt, werden Gitarre spielen und singen. Eigentlich brauchten sie kein Lampenfieber haben, denn es ist keineswegs ihr erstes Vorspiel. Die Aufregung komme einfach, sagen die beiden Gymnasiastinnen, die in Rathstock bzw. Manschnow zu Hause sind, schmunzelnd. Sie haben gerade ihr Abi gemacht, werden nach den Ferien die Region verlassen. Das ist Anlass für den Auftritt im Rathstocker Klangzimmer. Sie werden ganz offiziell verabschiedet.

Die beiden waren hier sieben Jahre zu Hause, haben sich über die Musik kennengelernt, sind Freundinnen geworden. Auch Anika Kerber aus Podelzig gehört dazu, kann aber nicht dabei sein. Die drei jungen Damen waren noch Grundschüler, als Hans Minge, das Multitalent aus Friedrichsaue, sie musikalisch zusammenbrachte.

2010, erinnert Barbara Habecker, startete das Rathstocker Klangzimmer. Guntram Glatzer aus der Amtsverwaltung und Hölschebure Hans Andreas wollten, dass es seinem Namen gerecht wird. "Es sollte nicht nur um die Mundharmonika gehen", erklärt Hans Andreas. Deshalb wurde Hans Minge gewonnen, der viele Instrumente spielt und andere an Musik heranführt.

Nach ersten privaten Unterrichtsstunden entstand im Klangzimmer eine Zweigstelle der Kreismusikschule. Die drei Mädchen gehörten zu den ersten Schülern. Nun geben sie Kostproben ihre Könnens. Barbara Habecker und ihre Mitstreiter verbinden das mit einer Würdigung. In Bild und Text bekommen Hans Minge und die Mädchen ihren Platz an der Ehrenwand. Denn sie setzten mit die Impulse für die Entwicklung der Einrichtung als Ort der Musik. "Begonnen haben wir mit acht Schülern", so Barbara Habecker. "Heute haben wir 28, können mittlerweile an zwei Tagen Musikschulunterricht anbieten." Die Erfolgsgeschichte "war nur dank Hans Minge möglich", unterstreicht sie. Der 67-Jährige "bespielt" musikschulmäßig den äußersten Rand des Landkreises. Er ermöglicht es, dass auch in dieser strukturschwachen Region Menschen Instrumente erlernen können. Keineswegs nur Kinder und Jugendliche. Auch Kita-Erzieherinnen, Musikschullehrer oder Interessierte nutzen das Angebot. Die Schüler sind zehn bis 60 Jahre alt.

Die drei Abiturientinnen nehmen viel mit für sich, auch wenn sie kein musikalisches Studium beginnen. Bei Studententreffs werden sie künftig aber so manches Mal aufspielen und an ihre Zeit und "unseren coolen Lehrer" im Klangzimmer denken.