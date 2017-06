Dickes Problem mit Übergewicht

artikel-ansicht/dg/0/

Weltweit sind einer Studie zufolge mehr als zwei Milliarden Menschen übergewichtig oder gar fettleibig. Demnach hat sich etwa der Prozentsatz fettleibiger Menschen von 1980 bis 2015 in mehr als 70 Ländern verdoppelt, in den meisten anderen Staaten sei er stetig nach oben gegangen, schreibt das internationale Forscherteam im "New England Journal of Medicine".

Als Maßstab für Übergewicht wird dabei der Körper-Masse-Index (BMI) herangezogen, der sich aus dem Verhältnis von Gewicht und Körpergröße errechnet (das Gewicht in Kilogramm durch das Quadrat der Größe in Metern geteilt). Bei Werten von 25 bis 30 sprechen Mediziner von Übergewicht, bei höherem BMI von Fettleibigkeit (Adipositas). Der Studie zufolge starben 2015 etwa vier Millionen Menschen an den Folgen ihres sehr hohen Gewichts. Todesursachen waren in zwei Dritteln der Fälle Herz-Kreislauferkrankungen.

Dabei sind die Brandenburger besonders von dem Gewichtsproblem betroffen: Nach den derzeit aktuellsten Angaben des Robert-Koch-Instituts beträgt der Anteil der Übergewichtigen in den nordostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt 37,3 Prozent, dazu kommt ein Anteil der Fettleibigkeit von 18,9 Prozent. Das ergibt zusammen einen Anteil von 56,2 Prozent, die zu viel auf die Waage bringen.

Nur in Thüringen und Sachsen ist der Gesamtanteil der Übergewichtigen mit 57 Prozent noch höher. Allerdings ist das auch eine Folge der demografischen Entwicklung: Gab es direkt nach der Wiedervereinigung generell im Osten eine höhere Adipositas-Neigung, sind die Unterschiede danach langsam geschrumpft. Lediglich im höheren Alter bestehen bedeutsame Unterschiede zuungunsten der neuen Länder. Da die Überalterung im Osten stärker als im Westen ausgeprägt ist, spielt das Problem hier noch eine größere Rolle als im Bundesschnitt.

Für die AOK Nordost war das vor zweieinhalb Jahren Grund genug, das erste Programm für Patienten mit großem Übergewicht zu starten, um Betroffene in "kleinsten Therapiegruppen" zu behandeln. Ergebnisse gibt es laut Pressestelle Ende dieses Jahres. Das wachsende Problem zeigen auch Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Demnach wurden 2014 mehr als doppelt so viele Patienten in Krankenhäusern aufgrund von Fettleibigkeit stationär behandelt als noch fünf Jahre zuvor. In Berlin waren es 1070 Kranke (2009: 471), in Brandenburg 585 (2009: 253). In beiden Ländern waren demnach besonders Menschen zwischen 30 und 60 Jahren krankhaft fettleibig.