Mehr Wasser, mehr Industriekultur

Im Tretboot: In Seenot geraten die Besucher des Familiengarten in den ehemaligen Betriebsarchen garantiert nicht. Das Angebot im Bereich des Alten Walzwerkes bleibt erhalten. Es soll ergänzt werden durch ein pumpenbetriebenes Finowkanalmodell aus Metall m © MOZ/Thomas Burckhardt

An Ideen mangelte es nicht. Dutzende Vorschläge hatten die Eberswalder und die Planer selbst unterbreitet. Obus-Museum, Bungee-Jumping, Plansche, Campingplatz etwa. Viel Bodenständiges, manch Visionäres stand auf der Wunschliste. Übrig geblieben sind im Wesentlichen eine Dauerausstellung zur Industriekultur, ein Finowkanalmodell sowie ein Wasserspielplatz. Dazu eine Schülerwerkstatt im Blechenhaus. Dies geht aus dem Abschlussbericht hervor, den das mit der Konzeptfortschreibung beauftragte Büro, das Institut für Neue Industriekultur INIK GmbH, jetzt vorgelegt hat. In dem gut 100-seitigen Papier präsentieren die Planer ihre "Finalvariante". Und zwar unter dem Slogan "Familiengarten Eberswalde - Erlebnis am Finowkanal".

Auf der Grundlage des Leitbildes, der Bürger-Wünsche sowie der Prämissen, die das Rathaus formuliert hatte, hat INIK einen strategischen Ansatz entwickelt, der das Profil des Parks schärfen will und der die Themen Wasser und Industriekultur "stärker in den Vordergrund" stellt, ist in der Studie zu lesen. Auf den "Aufbau neuer, investitionsintensiver Angebote" habe man bewusst verzichtet. Stattdessen wolle man die vorhandenen Potenziale nutzen sowie weiterentwickeln, erklären die Planer ihr Vorgehen. Ein Vorschlag, der sicher auch auf der Vorgabe aus der Stadtverwaltung fußt, den kommunalen Haushalt langfristig zu entlasten. Was INIK eigenen Angaben zufolge mit seiner Variante gelingt. Laut Berechnung würde sich der Zuschussbedarf von 2017 bis 2030 von zirka 700 000 Euro auf etwa 560 000 Euro reduzieren. Mit dieser Summe falle die Finalvariante im Übrigen günstiger aus als eine "Weiter-so-Variante", die die Stadt perspektivisch sogar teurer käme. Selbst die Null-Variante, so der Hinweis von INIK, sei nicht zum Null-Tarif zu haben. Diese würde - bei Erhalt der Stadthalle - jährlich immerhin noch mit 390 000 Euro zu Buche schlagen.

Aber nicht nur aus monetären Erwägungen heraus ist "Erlebnis am Finowkanal" für das Büro klar der Favorit. Die Planer setzen bei ihrem Modell vor allem auf eine verbesserte Vermarktung. Weshalb sie einen "Familiengartenmanager" einsetzen wollen. Zu den "geringinvestiven" Neuheiten soll neben Dauerausstellung (Investitionsaufwand ca. 450 Euro/qm), Finowkanalmodell (52 000 Euro), Erlebniswerkstatt (15 000 Euro) sowie Wasserspielplatz (keine Kostenangabe) insbesondere auch die Borsighalle gehören. Allerdings nicht als organisatorischer Teil der Parks, sondern eher als inhaltlicher. Das Denkmal soll als "überdachte Raum-skulptur", privat entwickelt und geführt, die Angebote im Familiengarten ergänzen und die Beziehung herstellen. Und zwar über die vorhandene unterirdische Verbindung Lichterfelder Straße, die zu öffnen wäre. Zudem empfiehlt das Büro für den Bereich Borsighalle eine Anlegestelle für den Wassertourismus sowie die Schaffung von Kurzzeitübernachtungsplätzen.

Das Institut geht davon aus, dass sich dank punktuell neuer Attraktionen und mit teilweise erweiterten Öffnungszeiten die Besucherzahl bis 2030 auf 150 000 Gäste im Jahr steigern lässt. Was gleichzeitig eine weitere Erhöhung der Eintrittspreise rechtfertige. Schrittweise von aktuell vier auf später 5,50 Euro.

INIK hat geliefert. Jetzt beginnt die Debatte in den parlamentarischen Gremien. Der Bauausschuss macht den Anfang.

Öffentliche Diskussion des Abschlussberichts: heute, Bauausschuss; Mittwoch, Sozial-; Donnerstag, Finanzausschuss; Beginn jeweils um 18.15 Uhr, Bürgerbildungszentrum