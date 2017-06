Schönfließer putzen ihr Dorf fürs große Fest

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfließ (MOZ) Mit Blick auf das große Kinder- und Feuerfest am 24. Juni trafen sich am Wochenende zahlreiche Schönfließer zum Arbeitseinsatz. Unter dem Motto "Ein Tag für Schönfließ" hatten Ortsvorsteherin Hannelore Prescher und Maik Golze herbei gebeten. Helfer des Sportvereins, der Feuerwehr und des neuen Vereins "Schönfließer Mitte" mit Chefin Petra Golze waren an verschiedenen Schwerpunkten im Einsatz. Der älteste Helfer war Peter Madel mit 81 Jahren, der jüngste Fabian (6). Beide sind auch Mitglied im neuen Verein.

