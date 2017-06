Für eine altersfreundliche Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Haus "Oderblick" der Volkssolidarität ist am Montag die Brandenburgische Seniorenwoche für Frankfurt eröffnet worden. Höhepunkte werden am Mittwoch das Seniorensportfest und am Donnerstag der Aktionstag "Helfende Hände" im Spitzkrug-Multi-Center sein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580828/

Frank Mende ist beim Blick in den voll besetzten Saal sichtlich erfreut. "Dass heute so viele Gäste hier sind, zeigt mir, dass das Interesse am Leben der Senioren in der Stadt wirklich groß ist", sagt der Vorsitzende des Frankfurter Seniorenbeirates am Montagnachmittag im Haus "Oderblick" der Volkssolidarität. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Martin Wilke und Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich eröffnet er die 24. Brandenburgische Seniorenwoche für die Stadt Frankfurt. Die zentrale Eröffnung hatte am Sonnabend in Bad Belzig stattgefunden.

"Für ein lebenswertes Brandenburg - solidarisch, mitbestimmt, aktiv" - so lautet das Motto der Seniorenwoche. Frank Mende verweist darauf, dass 22 Prozent der Brandenburger mindestens 65 Jahre alt sind. In Frankfurt ist deren Anteil mit 14 603 Frauen und Männern - das sind ein bisschen mehr als 25 Prozent - sogar noch etwas größer.

"Die Kommunen müssen die Bedingungen schaffen für ein aktives, selbst bestimmtes Leben auch im Alter", fordert Frank Mende. Dazu gehörten die Schaffung bezahlbaren, altersgerechten Wohnraums und beim Stadtumbau eine stärkere Rücksichtnahme auf die Interessen älterer Menschen. Dazu gehörten eine ausreichende wohnortnahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs und der Erhalt wohnortnaher Einkaufszentren - so, wie es mit dem Südring-Center gelungen ist. Dazu gehörten bezahlbare Plätze im Pflegebereich und im betreuten Wohnen sowie eine ausreichende medizinische Versorgung. "In Frankfurt gibt es große Probleme bei Hautärzten und Augenärzten", nennt Frank Mende Beispiele. Und dazu gehöre auch die Veranstaltungsreihe "Wir sind eine große Familie", deren Finanzierung für 2017 gesichert, ab 2018 aber unklar ist. "Wir wollen, dass die Reihe erhalten bleibt", betont er unter kräftigem Beifall.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Tradition hier nicht weitergeführt wird", greift Oberbürgermeister Martin Wilke das Thema in seinem Grußwort auf. "Ich denke, wir werden auch eine Lösung für 2018 und 2019 finden." Der OB dankt dem Seniorenbeirat dafür, dass er sich "so stark einbringt in das gesellschaftliche Leben der Stadt".

Der Seniorenbeirat zeichnet elf Frankfurter und Slubicer für deren Engagement mit der Ehrenurkunde aus. Außerdem wird eine Ehrenurkunde des Seniorenbeirates des Landes überreicht.

Sportlicher Höhepunkt ist das 23. deutsch-polnische Seniorensportfest am Mittwoch ab 15 Uhr im Ostmarkstadion in Slubice. Zwei Sonderbusse bringen die Teilnehmer von der Stadtbrücke zum Stadion und wieder zurück. Abfahrt ist um 14.15 Uhr und 14.45 Uhr auf polnischer Seite am Taxistand rechts hinter der Stadtbrücke, ulica 1 Maja.

Donnerstag findet im Spitzkrug-Multi-Center der Aktionstag "Helfende Hände mit fast 60 Ausstellern statt (s. Kasten).