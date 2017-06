Sonnenschein über dem Glienicker Flachdach

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Die Kollektoren glänzten am Montagvormittag blau im Sonnenlicht, als Glienickes Gemeindevorsteher Martin Beyer (CDU) und Bürgermeister Dr. Hans Günther Oberlack (FDP) mit Hochbaufachdienstleiter Lutz Miethe, Planer Peter Kotschate sowie Ingo Burmeister von der ausführenden Hennigsdorfer Firma EAN über das Gerüst aufs Flachdach stiegen. "Für ein einzeln stehendes Haus ist es eine große Anlage", erklärt Kutschate. Der langgestreckte kommunale Bau an der Hauptstraße 59/60 ist dort dicht mit Sonnenkollektoren belegt. Etwa ein Fünftel der Wärme und des Warmwassers für das Haus selbst sowie für die Grundschule und die Sporthalle, wo es noch eine kleine Solarthermie-Anlage gibt, soll so gewonnen werden; ansonsten wird weiter über den Gaskessel geheizt.