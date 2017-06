Unterricht an der Musikschule wird teurer

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Unterricht an der Kreismusikschule

artikel-ansicht/dg/0/1/1580831/

Beim Tag der offenen Tür in Kreismusikschule Oranienburg spielt die Akkordeonklasse vor. Lehrer erhalten jetzt mehr Honorar.

Beim Tag der offenen Tür in Kreismusikschule Oranienburg spielt die Akkordeonklasse vor. Lehrer erhalten jetzt mehr Honorar. © Burkhard Keeve/OGA

wird für die meisten Teilnehmer teurer. Ab September erhöht sich der Preis pro Unterrichtseinheit für Kinder- und Jugendliche um rund drei Euro. In der Tarifgruppe für Erwachsene sinken die Gebühren.

Mit der neuen Satzung sollen dann gleichzeitig auch die freiberuflichen Musiklehrer besser bezahlt werden. Das geht aus den Beschlussunterlagen hervor, die die Kreisverwaltung jetzt veröffentlicht hat. Im Juli entscheidet der Kreistag darüber.

Erst kürzlich hat die Landkreisverwaltung die Gebühren für den Besuch der Kreisvolkshochschule sowie die Honorare bei den Lehrern angehoben und angekündigt, bei der Musikschule ebenso zu verfahren. Zuletzt wurden die Unterrichtsgebühren an der Kreismusikschule vor sechs Jahren angehoben, und auch die Musiklehrer erhielten einen höheren Stundensatz. Um die Honorarkräfte zu halten, die zu drei Viertel den Unterricht an der Musikschule abdecken, muss der Kreis ihnen künftig mehr zahlen. Es bestehe Handlungsbedarf, "um konkurrenzfähig zu bleiben", heißt es in der Beschlussbegründung. Zum einen sei das Fachpersonal im Berliner Großraum sehr nachgefragt, zum anderen seien seit 2011 - nach der letzten Gebührenanpassung - die Lebenshaltungs- sowie die Fahrtkosten zu den Unterrichtsorten gestiegen.

Außerdem zahlen viele Musikschulen wie zum Beispiel in Berlin deutlich besser. Während bei der Kreismusikschule das Honorar beim Gruppenunterricht pro 45-Minuten-Einheit bei durchschnittlich 20 Euro liege, zahle Berlin rund neun Euro mehr pro Einheit. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sieht sich der Kreis gezwungen, mehr Geld auszugeben, um zu verhindern, dass das Fachpersonal abwandert.

Um sich neue Schülergruppen zu erschließen, setzt der Kreis künftig verstärkt auf erwachsene Teilnehmer. Hier werden die Gebühren zum Teil drastisch gesenkt. Die Unterrichtskosten sind bislang allerdings so hoch angesetzt, dass es kaum erwachsene Musikschüler gibt.