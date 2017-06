Doppeljubiläum in Blau

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Gleich doppelt wurde am Sonnabend in Buckow gefeiert - 112 Jahre, gemäß ihrem Alarmierungsruf, wurde die Freiwillige Feuerwehr. Und auch die Jugendwehr als stetiger Nachwuchs zum Auffüllen der Reihen besteht nun schon ein halbes Jahrhundert.

Sie sind da, wenn es brennt - im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Ob Brand, Verkehrsunfall, umgestürzte Bäume nach dem Sturm oder andere Einsätze, nicht zu vergessen die Mitwirkung bei zahlreichen gesellschaftlichen Aktionen in Buckow und im Amtsbereich. Dafür wurde Wehrführer Andreas Saekert und seiner gesamten Truppe beim Ehrenappell von Bürgermeister Thiemo Seelig, Amtsdirektor Marco Böttche und Amtswehrführer Hartmut Sommer unter dem Beifall aller Gäste Dank gesagt. Denn wirklichen Feierabend gibt es für die Feuerwehrleute nie. Die Männer und Frauen springen auch vom Abendbrottisch auf oder rappeln sich nachts aus dem Bett, wenn der Alarm losgeht. Und das in Buckow nun schon seit der Gründung der Wehr am 6. Juni 1905.

In seiner Rede lieferte Saekert zum Einstieg ins bunte Festtreiben einen kleinen Rückblick. Beispielsweise zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Buckower im Bereich Jannowitzbrücke bei der Brandbekämpfung in Berlin nach den Bombardements halfen, in der Heimatstadt wiederum die Schulstraße niederbrannte. Und der Wehrführer listete die Namen jener auf, von denen viele der jetzt Aktiven seinerzeit ihr Rüstzeug erlernt haben - Hans Meyer, Helmut Scheel, Horst Neundorf, Martin Gabor und Herbert Galle. Und noch einer durfte in dieser Aufzählung nicht fehlen - der heutige Ehrenwehrführer Eberhard Galle, "unter dem das Geschichtsbuch unserer Wehr erst richtig aufgeschlagen wurde", wie Saekert würdigte.

Schließlich war es sein langjähriger Amtsvorgänger, der 1961 den Feuerwehrsport begründete und bald darauf, nämlich 1967, die AG Junge Brandschutzhelfer ins Leben rief. Damit kann auch die Jugendwehr schon voller Stolz auf 50 Jahre zurückblicken. Nicht zuletzt habe Galle, 2005 auch noch Organisator des großen Festes zum Hundertjährigen der Wehr, für all sein Engagement die höchste Auszeichnung erhalten, die die Bundesrepublik für Feuerwehrleute zu vergeben hat - das Deutsche Kreuz in Gold. Und sei vor zwei Jahren, als er sich endgültig aus der Wehrführung zurückzog, neben Heinz Reincke zum erster Ehrenbürger der Stadt erhoben worden.

Saekert erinnerte auch an die Fahrzeugneuanschaffungen, erst das den alten LO ablösende LF 10/6 vor zehn Jahren, 2014 dann das TLF 4000 als modernste Einsatztechnik auf vier Rädern. Und eine Zäsur seien natürlich auch 2008, nach 90 Jahren in der Wallstraße, die Grundsteinlegung und im Folgejahr der Umzug ins neue Gerätehaus gewesen, vor dem nun die Feier stattfand.

Nicht nur Saekert dankte vor allem allen, die sich in 50 Jahren um den Nachwuchs verdient gemacht haben. Kreisjugendfeuerwehrwart Janko Koplin, der zugleich den Gruß namens des ganzen Kreisverbandes (KFV) und des Vorsitzenden Hans-Dieter Kandzia überbrachte, verlieh der jetzigen Jugendwartin Katrin Grübner und Ralf Grübner-Schulz die KFV-Ehrennadel in Bronze.

Zu den Schützlingen ihres Teams gehören nicht nur die 18 Mitglieder der Jugendwehr, sondern auch elf Mädchen und Jungen in der 2013 gegründeten Kinderwehr, die zum Jahreswechsel die ersten neun Kinder an den Jugendbereich übergeben konnte. Dass schon die Jüngsten einiges gelernt haben, bewiesen sie bei einer kleinen Übung, als sie ein auf dem Hof brennendes Häuschen aus Pappe und Holzleisten löschten, am Ende mit tosendem Applaus bedacht. Zum Abschluss des Appells hatten wiederum noch die Buckower Kanoniere zum dreimaligen Ehrenböllern Aufstellung bezogen. Den dritten Schuss durfte Wehrführer Andreas Saekert auslösen.

Laustarken Beifall erhielten auch die Schüler der Grundschule für ihr Programm im Festzelt. Insbesondere das Lied "Schlauch nach rechts, Schlauch nach links" und die nach "Atemlos" selbst gedichtete Ode an die Buckower Feuerwehr. "Mitten in der Nacht hat euch der Pieper wach gemacht", heißt es darin. Oder auch: "Ihr seid alle Zeit bereit - und wir sind voller Dankbarkeit."